Raab/Polaschek: Digitales Lernen im Mittelpunkt der neuen Schulbuchaktion

Insgesamt stehen 130,6 Millionen Euro für Schulbücher zur Verfügung – Regierung schafft so eine deutliche Entlastung für Familien

Wien (OTS) - Die Mittel für die Schulbuchaktion für Schülerinnen und Schüler wurden nach der Erhöhung im Jahr 2021/22 für das Schuljahr 2022/23 um 6 Millionen Euro erhöht. Insgesamt stehen nun 130,6 Millionen Euro zur Verfügung, mit denen die Versorgung mit Schulbüchern in allen Schulformen gewährleistet wird. Mit der nun veröffentlichten Verordnung werden auch neue Details festgelegt: Im Mittelpunkt der Aktion steht die Förderung des digitalen Lernens, insbesondere in Form von E-Books. Dazu Familienministerin Susanne Raab: „Jedes Kind in Österreich hat das Recht auf Schulbildung und soll die besten Chancen in unserem Land haben. Daher gehören Investitionen in eine zukunftsfähige und moderne Schulbildung zu den wichtigsten Maßnahmen überhaupt. Jetzt setzen wir den Fokus nochmals klar auf das digitale Lernen, weil sich Lernen stetig verändert, das hat uns nicht zuletzt die Corona-Krise gezeigt.“

Neu für das Schuljahr 2022/23 sind die digitalen Solo-Produkte „E-Book Solo“ und „E-Book+ Solo“. Erstmals kann für Schülerinnen und Schüler ausnahmslos das digitale Schulbuch ohne Printausgabe bestellt werden. Im Angebot sind 2.084 E-Books und 410 E-Book+ für die Hauptfächer. Während das E-Book das digitale Abbild des Printproduktes ist, ist das E-Book+ ein multimedial und interaktiv angereichertes digitales Schulbuch. „Durch diese Schulbuchaktion können wir Eltern von Schülerinnen und Schülern bei der Beschaffung von Schulbüchern um durchschnittlich 110 Euro entlasten. Das ist eine wichtige finanzielle Stütze für unsere Familien“, so Raab.

„Die Schulbuchaktion ist eine wichtige Unterstützung für Schülerinnen und Schüler und eine finanzielle Entlastung für die Eltern. Mit dem digitalen Schulbuch wird dieses Jahr ein zusätzliches Angebot geschaffen und Schulbücher können nun rein digital bestellt werden. In Kombination mit der Auslieferung digitaler Endgeräte des Bildungsministeriums wird hiermit digitales Lernen in der Schule gefördert und Digitalisierung im Unterricht gelebt“, so Bildungsminister Martin Polaschek.

Die Schulbuchaktion unterstützt insgesamt 1,15 Millionen Schülerinnen und Schüler an rund 6.000 Schulen in Österreich. Im Zuge der Aktion gibt es eine Auswahl von mehr als 8.000 Werken in den Schulbuchlisten, aus der durchschnittlich um die 8,6 Millionen Werke pro Jahr bestellt wurden.

