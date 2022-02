Solidarität mit der Ukraine

Paneuropabewegung Österreich unterstützt die europaweite Solidaritätsaktion für die Ukraine

Wien (OTS) - Gemeinsam mit “Unlimited Democracy” und “Vienna goes Europe” ruft die Paneuropabewegung Österreich zu einer Solidaritätskundgebung für die Ukraine am 19. Februar um 15.00 am Platz der Menschenrechte in Wien auf. In vielen anderen Städten Österreichs und Europas werden ebenfalls Solidaritätskundgebungen stattfinden.

„Die Ukraine ist eindeutig ein europäisches Land, dessen Unabhängigkeit auch für die Unabhängigkeit Europas steht“, betont Rainhard Kloucek, Generalsekretär der Paneuropabewegung Österreich. Seit 2014 führt Russland einen Krieg gegen das Nachbarland, der bisher zur Annexion der Krim und zur Besetzung eines Teiles der Ostukraine geführt hat. „Europa, die EU, kann nicht zusehen, wie Moskau mit hybrider und militärischer Kriegsführung ein europäisches Land zu destabilisieren trachtet, um so den alten Weltmachtstatus der UdSSR wieder zu erkämpfen“, so der Paneuropageneralsekretär. Sehr positiv bewertet die älteste europäische Einigungsbewegung die klare Positionierung des österreichischen Außenministers Alexander Schallenberg für die Freiheit der Ukraine.

Die Paneuropabewegung plädiert für eine EU-Beitrittsperspektive der Ukraine und lehnt Versuche (vielfach auch aus Österreich gefordert) einer Neutralisierung der Ukraine ab.

Rückfragen & Kontakt:

Rainhard Kloucek

Paneuropabewegung Österreich

Neulinggasse 37/3

1030 Wien

Österreich (Austria)

rainhard.kloucek @ paneuropa.at

mobil: +43 (0)676 4060955