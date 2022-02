Land&Forst Betriebe warnen angesichts von Sturm und Unwetter vor Waldbesuchen

Die Interessenvertretung appelliert an den Haus- und Naturverstand der Bevölkerung, den Wald vorläufig zu meiden.

Wien (OTS) - Die aktuellen Sturm- und Unwetterwarnungen nehmen die Land&Forst Betriebe Österreich zum Anlass, die Öffentlichkeit vor möglichen Gefahren im Wald und der Natur zu warnen. Und auch nach dem Unwetter ist erhöhte Vorsicht geboten, da abgebrochene Äste in den Baumkronen hängen und oft ohne Vorwarnung zu Boden stürzen können. Natürlich werden in den nächsten Tagen in vielen Regionen auch Reparaturarbeiten im Wald nötig sein, um die entstandenen Schäden möglichst rasch zu beseitigen. Dafür sind Sperren von Forststraßen und Wegen notwendig, die durch Schilder gekennzeichnet sind und die Waldbesucher unbedingt beachten sollen.

„Dass man angesichts von Sturm- und Unwetterwarnungen besonders den Wald meiden sollte, sagt einem der Haus- und auch der Naturverstand“, warnt DI Felix Montecuccoli, Präsident der Land&Forst Betriebe Österreich. „Gerade im Winter brechen Äste oder ganze Bäume besonders leicht unter dem Einfluss von Schnee, Sturm und Unwetter. Daher warnen wir bei entsprechenden Wettervorhersagen eindringlich vor Besuchen im Wald. Dabei geht es um den eigenen Schutz, aber auch um die Vermeidung von Rettungseinsätzen. In den betroffenen Regionen ersuchen wir dann in den nächsten Tagen die Bevölkerung um Verständnis, dass für Aufräumungsarbeiten die jeweiligen Flächen gesperrt werden müssen. Diese Hinweise sind unbedingt einzuhalten, denn dort ist selbst für die ausgebildeten Forstarbeiter höchste Vorsicht notwendig. Wenn hier noch fremde Menschen dazukommen, besteht Lebensgefahr“, so Montecuccoli abschließend.

Die Land&Forst Betriebe Österreich sind die freiwillige Vereinigung österreichischer Landbewirtschafter, mit der Zielsetzung, Österreichs Wälder und Felder als betriebliche Grundlage und gesellschaftlichen Mehrwert zu erhalten und Bewusstsein für die Anliegen privater land- und forstwirtschaftlicher Betriebe und deren Tätigkeit sowie Verantwortung zu schaffen. Die Mitgliedsbetriebe der Land&Forst Betriebe Österreich bewirtschaften zusammen ein Drittel des österreichischen Waldes und produzieren jede fünfte Tonne des österreichischen Getreides.

