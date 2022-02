SPÖ-Laimer: Österreich muss Einsatz für den Frieden stärken!

Wehrsprecher begrüßt deutsches Engagement in der OSZE-Mission

Wien (OTS/SK) - Als „vorbildlich“ bezeichnet SPÖ-Wehrsprecher Robert Laimer die gestrige Ankündigung der deutschen Außenministerin, dass Deutschland vakante Plätze in der OSZE-Beobachtungsmission in der Ukraine nachbesetzen will. Mitarbeiter*innen der USA wurden zu Beginn der Woche abgezogen. „Dieser strategische Fehler der USA muss, wie ich bereits gefordert habe, von der EU ausgebessert werden. Es ist erfreulich, dass sich die deutsche Regierung ihrer Verantwortung in dieser Sache bewusst ist. Österreich muss sich daran ein Beispiel nehmen und den Einsatz für den Frieden stärken!“, fordert der Wehrsprecher. Nachdem Außenminister Schallenberg betonte, dass Österreich im „Paarlauf“ mit Deutschland am Frieden arbeitete, erhofft sich Laimer hier schnell Tatsachen: „Schallenberg und Tanner sollten diesen Worten jetzt Taten folgen lassen und schnell zusätzliche Mitarbeiter*innen für die OSZE-Mission bereitstellen.“ (Schluss) sd/lp

