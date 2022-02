WWF Österreich trauert um Musiker und Ehrenmitglied Toni Stricker

Wichtiger Unterstützer und Wegbegleiter der Umweltschutzorganisation seit den Anfängen des WWF Österreich – „Verneigen uns in tiefer Dankbarkeit“

Wien/Eisenstadt (OTS) - Der WWF Österreich trauert um den großen burgenländischen Musiker und Komponisten Toni Stricker, der im 92. Lebensjahr verstorben ist. Toni Stricker war seit den Anfängen des WWF in Österreich ein wichtiger Unterstützer und Wegbegleiter der Umweltschutzorganisation und gehörte aufgrund seiner besonderen Verdienste zum Kreis der WWF Ehrenmitglieder. „Durch seine unvergleichlichen musikalischen Beiträge zu WWF-Kampagnen und Aktionen hat Toni Stricker wesentlich zu großen Naturschutz-Erfolgen des WWF und zur Bekanntheit der Organisation und ihrer Anliegen beigetragen“, sagt Andrea Johanides, Geschäftsführerin des WWF Österreich.

So konnte er mit der musikalischen Untermalung von Fernsehspots für den Schutz der Langen Lacke unzählige Menschen begeistern – seine Musik wurde geradezu zum Symbol für die Schönheit und Einzigartigkeit der pannonischen Landschaft. „Gemeinsam mit dem Maler Gottfried Kumpf hat Toni Stricker den emotionalen und sinnlichen Hintergrund gestaltet, der nicht nur die Rettung der Langen Lacke, sondern letztlich auch die Schaffung des Nationalparks Neusiedler See-Seewinkel ermöglicht hat“, erinnert sich WWF-Ehrenpräsident Helmut Pechlaner. „Wir verneigen uns in tiefer Dankbarkeit vor Toni Strickers Lebenswerk. Unser Mitgefühl gilt in diesen schweren Stunden seiner Familie“, so Andrea Johanides im Namen des gesamten WWF Österreich.

