Schwarz und Großbauer zum Ableben von Toni Stricker

ÖVP-Abgeordnete tief betroffen über Tod des beliebten Künstlers – Der „pannonische Teufelsgeiger“ Toni Stricker hinterlässt einen musikalischen Schatz

Wien (OTS) - „Toni Stricker war ein Ausnahmekünstler. Er hat über viele Jahrzehnte unzählige Menschen mit seiner Begabung und Musik, seiner sympathischen und menschlichen Art und seinem künstlerischen Anspruch begeistert. Toni Stricker hat Österreich und seine engere Heimat, das Burgenland, über die Grenzen bekannt gemacht und mit der „Pannonischen Musik“ eine eigene Musikrichtung begründet. Wir trauern um diesen großen Künstler und Mann und danken ihm, dass er unser aller Leben so bereichert hat.“ Das sagen ÖVP-Kultursprecherin Abg. Maria Großbauer und die aus dem Burgenland stammende ÖVP-Mediensprecherin Abg. Gaby Schwarz zum Ableben von Toni Stricker.

Gaby Schwarz: „Ich durfte viele Jahrzehnte Toni Stricker als Journalistin begleiten und habe ihn als Musiker, Komponist, aber auch als liebenswerten Menschen kennen und schätzen gelernt. Es ist Toni Stricker zu verdanken, dass die Musik, die meine Heimat, den pannonischen Raum beschreibt, weltweit durch seine Kompositionen und Tourneen bekannt wurde. Sein kompromissloser Weg in der Musik, sein offenes Herz und sein gerader Rücken im Privatleben, die Begegnungen in Bad Sauerbrunn mit ihm und seiner Frau Billy werden mir in Erinnerung bleiben. Der „pannonische Teufelsgeiger Toni Stricker“ - ein Botschafter in vieler Hinsicht - hinterlässt einen musikalischen Schatz.“

Maria Großbauer: „Toni Stricker trat nicht nur in den Konzertsälen auf, er war durch das Fernsehen auch gern gesehener und gehörter Gast in den Wohnzimmern unserer Eltern und unserer Familien. Seine Virtuosität und Musikalität, seine enorme Vielseitigkeit und Schaffenskraft haben große, untilgbare Spuren hinterlassen, die für die Nachwelt erhalten bleiben. Wir werden ihm stets ein ehrendes und dankbares Angedenken bewahren. Unser Mitgefühl gilt seiner Frau und Familie, seinen Verwandten, Freundinnen und Freunden.“ (Schluss)

