Ältere Menschen sind besonders geschätzte Kunden und Kundinnen österreichischer Banken

WKÖ-Sparte Bank und Versicherung: Gegenseitiges Vertrauen als Basis nachhaltiger Geschäftsbeziehung

Wien (OTS) - „Ältere Menschen sind besonders wertgeschätzte Kundinnen und Kunden der österreichischen Banken“, hält Franz Rudorfer, Geschäftsführer der Bundessparte Bank und Versicherung in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), fest: „Dahinter stehen in vielen Fällen gegenseitiges Vertrauen und jahrzehntelange nachhaltige Geschäftsbeziehungen: Ob beim Wohnungserwerb, beim Hausbau oder anderen kleinen und großen Anschaffungen im Laufe eines Arbeitslebens - österreichische Kreditinstitute stehen als Partner für die finanzielle Gesundheit zur Seite“, so Rudorfer.

Und weiter: „Gerade aus dieser Wertschätzung heraus bemühen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter österreichischer Banken, auf die Bedürfnisse älterer Menschen einzugehen. Außerdem gibt es einen mittlerweile jahrelangen Austausch mit der überparteilichen Interessenvertretung älterer Menschen, dem Seniorenrat, und der Bundessparte Bank und Versicherung in der Wirtschaftskammer. Dieser reicht von Informationen über kontaktloses Bezahlen, die gemeinsam mit dem Seniorenrat nutzergerecht aufbereitet wurden, bis zu einem gemeinsamen Vorstoß für die Sicherheit der Pensionsauszahlungen im ersten Corona- Lockdown.“

Gemeinsam mit Seniorenrat für gesetzliche Erleichterungen bei Kreditvergabe

Auch jüngst sind Seniorenrat und Banken gemeinsam für gesetzliche Erleichterungen bei der Kreditvergabe - ähnlich wie in Deutschland – eingetreten, um den gesetzlichen Rahmen für die Finanzierung anzupassen.

„Gerade auch für die Anliegen älterer Menschen und ihre spezifischen Finanzierungsbedürfnisse sind österreichische Banken um maßgeschneiderte Lösungen bemüht. Und sollte es in Einzelfällen Unklarheiten geben, besteht dafür seit Herbst 2020 ein erfolgreicher Mechanismus zwischen Seniorenrat und der WKÖ-Bundessparte Bank und Versicherung, der rasche und unbürokratische Abhilfe im aufsichtsrechtlichen Rahmen schafft“, informiert Bundesspartengeschäftsführer Rudorfer abschließend (PWK079/JHR).

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ)

DMC – Data & Media Center

Pressestelle

Wirtschaftskammer Österreich

T 0590 900 – 4462

E DMC_PR @ wko.at



Aktuelle News aus der Wirtschaft für die Wirtschaft – http://news.wko.at/oe