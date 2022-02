Zarits: Die Volkspartei ist der starke Partner der Vereine und Ehrenamtlichen in unserem Land

ÖVP-Sportsprecher: Leistungen im Sportland Österreich im jährlichen Sportbericht abgebildet – Auszahlungen in Höhe von 146 Millionen Euro aus NPO-Fonds an den Sportsektor

Wien (OTS) - "Gerade in Zeiten der Corona-Krise wird uns bewusst, wie wichtig Gesundheit ist. Zu einem gesunden Leben gehört untrennbar auch der Sport, der in Österreich zu einem überwiegenden Teil durch die Vereine getragen wird. Mit dem Sportbericht werden die herausragenden Leistungen in unserem Sportland Österreich abgebildet", betont ÖVP-Sportsprecher Christoph Zarits anlässlich der Behandlung des Sportberichts 2020 im heutigen Sportausschuss und verweist dabei auf die Vereinbarung im Regierungsprogramm: "Der letzte Sportbericht wurde 2007 vorgelegt. Um Österreich weiterhin als Sportnation zu etablieren, werden die Beiträge der wesentlichen Trägerinnen und Träger des heimischen Sports nun jährlich im Sportbericht transparent dargestellt."

Die finanziellen Herausforderungen, die die Coronakrise auch für den österreichischen Sport bedeuten, waren und sind groß. Mit der Einrichtung und den laufenden Verlängerungen des "Non-Profit-Organisation-Unterstützungsfonds" habe man den Sportvereinen mit entsprechenden Budgetmitteln unter die Arme gegriffen. "Mit dem NPO-Fonds haben wir gezeigt, dass die Volkspartei der starke Partner der Vereine und Ehrenamtlichen in unserem Land ist", sagt der Abgeordnete. Insgesamt seien – Stand 31. Dezember 2021 – mehr als 146 Millionen Euro in den Sportsektor geflossen.

Dem Abgeordneten sei insbesondere der Nachwuchssport ein Anliegen: "Die Kleinsten unserer Gesellschaft haben die Einschränkungen während der Pandemie besonders hart getroffen. Ich freue mich daher sehr, dass im Sportunterricht in den Schulen ab Montag die Maske abgelegt werden kann", begrüßt der Abgeordnete die gestern, Mittwoch, verkündete Masken-Erleichterung in den Schulen. Außerdem sei die Erhöhung der Veranstaltungskapazitäten von 25 auf 50 Personen im Zusammenhang mit Sportevents eine wichtige Erleichterung.

"Die Bundesregierung und wir im Parlament tragen Sorge dafür, dass die Leistungen im Sportsektor weiterhin gebührend wertgeschätzt werden. Denn der Sport hat nicht nur einen positiven Effekt auf Gesundheit und Psyche, sondern ist auch ein wichtiger und relevanter Wirtschaftsfaktor mit hoher Wertschöpfung!", schließt Zarits. (Schluss)

