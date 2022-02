FPÖ – Rauch: Ein Einwegpfand muss mit Vernunft und ohne finanzielle Mehrbelastung umgesetzt werden!

Ja zu einem effektiven Einwegpfand, nein zu Teuerungen auf dem Rücken der Bevölkerung

Wien (OTS) - Ab 2025 soll in Österreich ein Einwegpfandsystem starten. Derzeit wird noch über die genaue Gestaltung des Systems beraten. „Wir Freiheitliche haben als erste Parlamentspartei in Österreich die Einführung eines für die Konsumenten aufkommensneutrales Plastikpfand gefordert. Für uns ist es wichtig, dass ein Einwegpfandsystem keine Teuerungen mit sich bringt. Die Pfandhöhe soll sich an jener der Mehrweg-Bierflasche orientieren. Es wäre ein völlig falscher Ansatz, wenn die Pfandsätze höher als beim Mehrwegpfand sind“, erklärte der freiheitliche Umweltsprecher NAbg. Walter Rauch.

„Unser freiheitlicher Ansatz ist ein Pfandsystem, bei dem der Recyclingeinsatz der Bürger direkt belohnt wird, indem die Pfanderstattung höher als der Pfandeinsatz sein soll - der Konsument soll für sein nachhaltiges Verhalten belohnt werden. Was wir völlig ablehnen, ist ein Pfand auf Produkte, die zur Deckung der Grundbedürfnisse dienen“, so Rauch, der vor einer teuren Bepfandung etwa bei heimischer Milch warnte.

„Wesentlich ist es, dass man bei der Umsetzung auf Pfandsysteme auch Erfahrungen anderer Ländern einfließen lässt. In Dänemark funktioniert das System vergleichsweise gut, und was die Umsetzung eines effizienten Abholsystems betrifft, lohnt sich der Blick in den Norden Europas“, betonte der FPÖ-Umweltsprecher.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at