SPÖ-Silvan startet Petition zur Anerkennung von Covid-19 als Berufskrankheit

Derzeit werden nur Infektionen mit Covid-19 in ausgewählten Berufen als Berufskrankheit anerkannt – das will die SPÖ ändern!

Wien (OTS/SK) - Die SPÖ fordert vehement eine Verbesserung der Situation von Long-Covid Patient*innen ein. Einen der Verbesserungsvorschläge den SPÖ-Volksanwaltschaftssprecher Rudolf Silvan vorgestellt hat, ist die ausnahmslose Anerkennung von berufsbedingten Covid-19-Infektionen als Berufskrankheit. Dafür setzt sich auch der ÖGB vehement ein. Nicht zuletzt für Long-Covid-Betroffene würde dies eine enorme Verbesserung darstellen. Um diese Forderung zu untermauern, hat Volksanwaltschaftssprecher Silvan nun eine Petition ins Leben gerufen. ****

Der Abgeordnete erklärt, warum diese Forderung so wichtig ist: „Passieren Ansteckungen im Gesundheitsbereich, in Bereichen der Fürsorge, in Schulen und Kindergärten, Alten- und Pflegeheimen und in derartigen Einrichtungen, dann ist eine Ansteckung mit dem Coronavirus als Berufskrankheit anerkannt, im Lebensmittel- oder Einzelhandel, in der Produktion, in vielen Dienstleistungsberufen oder in der Bau- und Holzwirtschaft und in vielen weiteren Bereichen, besteht aber kein Versicherungsschutz. Das heißt, dass viele der Held*innen der Corona-Krise nicht nur beim Corona-Bonus, sondern auch bei der Anerkennung einer Berufskrankheit durch die Finger schauen!“

Die Vorteile: Wird eine Krankheit als Berufskrankheit anerkannt, dann haben die betroffenen Arbeitnehmer*innen Anspruch auf Leistungen aus der Allgemeinen Unfallversicherung (AUVA) wie zum Beispiel Anspruch auf bestmögliche Reha-Maßnahmen, auf Umschulungen wenn der alte Beruf nicht mehr ausgeübt werden kann, oder unter bestimmten Umständen auch auf Rentenzahlungen. Der AUVA obliegt danach die Prüfung des Anspruches. „Gerade im Hinblick auf die aktuelle Omikron-Welle und in Erwartung einer steigenden Anzahl an Long-Covid-Erkrankungen, die jedoch noch immer wenig erforscht sind, ist eine Meldung der Berufskrankheit umso wichtiger, um Ansprüche zu wahren“, so der Abgeordnete.

Zur Petition geht es hier:https://bit.ly/3ukJaBV (Schluss) up

