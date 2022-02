Volkshilfe-Studie – Wimmer: „Beschämend für Österreichs Regierung, dass Familien frieren müssen“

Regierung muss endlich gegen enorme Preissteigerungen wirksame Maßnahmen setzen

Wien (OTS/SK) - Als „beschämend“ und eines „Sozialstaats unwürdig“ bezeichnet SPÖ-Familiensprecherin Petra Wimmer die Ergebnisse der Volkshilfebefragung, wonach neun von zehn betroffenen Familien zu wenig Geld für Kleidung, Essen und Wohnen haben. „Die aktuelle Teuerung und damit der Preisanstieg bei Nahrungsmitteln, Energie- und Mietkosten, wird diese Lage noch weiter verschärfen“, so Wimmer, die von der türkis-grünen Regierung endlich nachhaltige und wirksame Maßnahmen fordert. „Es kann nicht sein, dass in einem reichen Land wie Österreich, Kinder frieren müssen und keine ausgewogenen Mahlzeiten bekommen. Aber auf der anderen Seite Reiche immer reicher werden, indem die Regierung auch noch die Steuern auf Unternehmensgewinne senkt und die auf Aktiengewinne streicht. Die Bürger*innen sollen wissen, auf welcher Seite diese Regierung steht“, so Wimmer. ****

Die Pandemie hat die Lage dieser Familien nochmals verschärft und sie sind auch vom Missmanagement der Regierung in dieser Krise am ärgsten betroffen. „Viele einkommensschwächere Familien sind noch immer nicht technisch gerüstet und den Kindern fehlt es an Laptops oder Druckern und Internetanschluss. Und das nach zwei Jahren Pandemie. Das zeigt, dass die Regierung hier völlig versagt hat“, so Wimmer. ****

Die Maßnahmen, die die Regierung gegen die Teuerung angekündigt hat, sind zu wenig und zu spät, um den Familien nachhaltig zu helfen. „Jetzt braucht es eine befristete Halbierung der Mehrwertsteuer auf Strom und Gas, und die Aussetzung der Mieterhöhungen für kommendes Jahr. Die reguläre Erhöhung der Richtwertmieten um 6 Prozent können sich ganz viele Familien einfach nicht mehr leisten. Wohnen, Essen und Kleidung gehören zur Grundversorgung. Man kann die Familien und ihre Kinder nicht noch mehr in eine Notlage drängen. Zeigen Sie hier endlich Herz“, appelliert Wimmer an die Mitglieder der türkis-grünen Regierung. (Schluss) sl

