Köstinger appelliert: "Moore essentiell für Klima- und Gewässerschutz"

BMLRT veröffentlicht zum Weltfeuchtgebietstag 2022 die gemeinsame Strategie mit den Bundesländern für den Moorschutz in Österreich

Wien (OTS) - Jährlich findet am 2. Februar der Weltfeuchtgebietstag als weltweiter Appell an die Öffentlichkeit zur Bedeutung des Schutzes von Mooren statt. Der internationale Tag wird durch die "Ramsar-Konvention" ausgerufen. Das Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus vertritt Österreich in dieser Konvention und veröffentlicht nun eine neue "Moorstrategie". "Intakte Moore erbringen vielfältige Leistungen für die Natur, den Menschen und den Klimaschutz", so Bundesministerin Elisabeth Köstinger. Die strategische Grundlage für den Schutz und die Verbesserung dieser besonderen Gebiete hat das BMLRT gemeinsam mit den Bundesländern und unter Einbindung der Wissenschaft sowie Stakeholder in einem breiten, partizipativen Prozess erarbeitet. Die "Moorstrategie Österreich 2030+" soll künftig die Moorschutzarbeit in Österreich unterstützen und zu einem erhöhten Bewusstsein über die Bedeutung von Mooren und Torfböden führen. "Wir freuen uns, mit dieser Publikation einen gemeinsamen Weg für die Zukunft im Moorschutz in Österreich zu bereiten", betont Köstinger.

Ökosystem mit großer Bedeutung

Moore sind einzigartige Landschaften und Lebensraum vieler Tier- und Pflanzenarten. Sie spielen auch im Landschaftswasserhaushalt eine wichtige Rolle. Österreich verfügt mit mindestens 21.000 ha Moore über einen außergewöhnlich hohen Moorreichtum. Im europäischen Vergleich weist Österreich sogar eine besonders reiche Standortvielfalt auf engstem Raum auf. Dieser Reichtum spiegelt sich auch in einer Vielzahl unterschiedlicher Moortypen, speziellen Ausprägungen und einer hohen Biodiversität wider.

"Intakte Moore können Wasser wie ein Schwamm speichern und auf diese Weise für den Rückhalt von Wasser in der Fläche sorgen. Dies ist besonders wichtig in Zeiten eines erhöhten Aufkommens von Wetterextremen, wie Starkregenereignissen, aber auch Trockenheit und Dürreperioden in Folge des Klimawandels. Für den Klimaschutz ist vor allem auch ihre Fähigkeit, enorme Mengen an Kohlenstoff zu speichern von Bedeutung", resümiert Köstinger.

Durch ihre Eigenschaft, Nähr- und Schadstoffe aufzunehmen, tragen Moore außerdem positiv zu einem langfristigen Gewässerschutz bei. All diese Leistungen können Moore allerdings nur erfüllen, wenn sie in ihrer Funktion nicht gestört sind. Moore sind äußerst sensible und gefährdete Ökosysteme, daher ist es umso wichtiger, Moore zu bewahren und Verschlechterungen zu verhindern.

Die Ziele und Maßnahmen der Moorstrategie Österreich 2030+ setzen genau hier an. Es soll ein Beitrag zur Erhaltung und Wiederherstellung von Mooren geleistet, die Umsetzung in den Bundesländern gestärkt sowie der Austausch und die gegenseitige Unterstützung zwischen den verschiedenen Interessensgruppen intensiviert werden.

Die Moorstrategie Österreich 2030+

Die Strategie behandelt Moore und Torfböden - also ehemalige Moore - in Österreich und ihre Bedeutung. Moorschutz wird in Österreich schon seit längerem betrieben. Um diese Arbeit künftig zu verstärken, wurden im Rahmen der Strategie gemeinsame Ziele und Maßnahmen ausgearbeitet. Die Handlungsfelder reichen dabei von der Schaffung der Voraussetzungen zum Schutz der Moore und Torfböden über die Sicherung intakter Moore bis zur Sanierung geschädigter Moore. Die Moorstrategie soll österreichweit bis 2030 als Leitlinie für die Umsetzung von Maßnahmen zum Schutz der Moore und Torfböden dienen. Die konkrete Umsetzung erfolgt durch die Aktionspläne der Bundesländer.

Weltfeuchtgebietstag am 2. Februar

Der Weltfeuchtgebietstag wird jedes Jahr am 2. Februar gefeiert. An diesem Tag im Jahr 1971 wurde das Übereinkommen über Feuchtgebiete, die "Ramsar-Konvention", ins Leben gerufen. Sie schafft als zwischenstaatlicher Vertrag die Rahmenbedingungen für die internationale Zusammenarbeit zur Erhaltung und wohlausgewogenen Nutzung von Feuchtlebensräumen. Dieses Jahr steht der Weltfeuchtgebietstag unter dem Motto "Wetlands Action for People & Nature". Zahlreiche Länder auf der ganzen Welt setzen an diesem Tag unter dem Hashtag #ActForWetlands wichtige Aktivitäten.

