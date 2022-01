TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" vom 30. Jänner 2022 von Marco Witting "Österreichischer Weg, ja eh"

Nun werden die Corona-Maßnahmen stufenweise gelockert. Viele Widersprüche und Alleingänge gibt es dabei trotzdem.

Innsbruck (OTS) - Ja eh. Viel mehr Buchstaben braucht es ja gar nicht, um die österreichische Seele zu beschreiben. Nach dem Motto:

Ja eh, ich sehe den Sinn dahinter. Aber wir finden unseren eigenen Weg, um uns da durchzuwurschteln. Den österreichischen Weg. Das gilt auch für die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung.

Die uns eigene „Ja eh“-Mentalität muss per se gar nicht zwingend schlecht sein. Ganz verstehen wird man sie aber auch nie. Klar:

Omikron hält, was man sich von der Mutation erwartet hat. Da scheinen moderate Lockerungen angebracht. Anders als man vielleicht meinen möchte, passieren die nun schon vor dem wahrscheinlichen Höhepunkt der Welle, der Mitte Februar erwartet wurde. Zuerst wird die Sperrstunde um zwei Stunden verlängert. Eine Maßnahme, die man befürworten kann. Wenn die Regeln in der Gastro genau eingehalten werden – was wir, ja eh, halt nur teilweise bzw. nur die Braven machen. Siehe diverse Après-Ski-Videos aus mehreren Bundesländern. Dann gilt ab 1. Februar die Impfpflicht. Bevor dann aber diese irgendwann rigoros (ja eh, ganz fix) kontrolliert wird, gilt wieder das alte 3 G, etwa für Veranstaltungen. Also genesen, geimpft oder getestet. Ja eh, ist vielleicht ein Widerspruch. Aber mei. Jetzt könnte man meinen, man macht das alles auch für die Tourismuswirtschaft und wegen der Semesterferien. Doch dem Tourismus kommt die Verkürzung der Gültigkeit von Zertifikaten im Grünen Pass in die Quere. Den Weg beschreitet vorerst nur Österreich, was irgendwie dann wieder schwer zu erklären ist – Einheimischen und Touristen. Aber sonst ist jetzt Licht am Ende des Tunnels, nach den entscheidenden Wochen. Ja eh.

