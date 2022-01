FPÖ – Schnedlitz: Keinerlei Änderung der Einstellung der FPÖ gegenüber ihrem ausgeschlossenen Ex-Obmann Strache

Treffen ist private Initiative von Hofer und Strache – Juristische Ermittlungen in der Spesen-Affäre werden weiter mit FPÖ als Privatbeteiligter geführt

Wien (OTS) - „Das heute stattgefundene Treffen zwischen den beiden ehemaligen FPÖ-Obmännern Hofer und Strache ist eine reine Privatinitiative und impliziert keinerlei Änderungen des Verhältnisses sowie der Einstellung der FPÖ gegenüber dem von ihr ausgeschlossenen Strache“, sagte heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz.

„Strache ist weiterhin Gegenstand von staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen in der Spesen-Affäre, denen sich die FPÖ unter dem damaligen Obmann Norbert Hofer als Privatbeteiligte angeschlossen hat, weil die FPÖ sich als Opfer der mutmaßlichen Malversationen Straches betrachtet“, so Schnedlitz weiter.

Auch abseits dieser Vorwürfe sei das Band zwischen der FPÖ und ihrem ehemaligen Obmann von Strache längst zerschnitten worden, indem er in Wien und in Graz gegen seine ehemalige Partei erfolglos in Wahlen gezogen sei.

