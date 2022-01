FPÖ – Kickl zu Holocaust-Gedenktag: Wir müssen den Opfern des Holocaust eine Stimme geben

Wien (OTS) - FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann NAbg. Herbert Kickl betonte am heutigen Holocaust-Gedenktag einmal mehr, dass die Verfolgung und Ermordung von Millionen Juden in der Zeit des Nationalsozialismus auch heute noch für unsere Gesellschaft eine Mahnung sein müsse: „Antisemitismus hat in unserer Gesellschaft keinen Platz und es darf ihm auch kein Raum gegeben werden. Nur wenn wir den Opfern dieser unbeschreiblichen Tragödie eine Stimme geben, die nie verstummt, kann ihnen auch in Zukunft ihr Platz unter uns gesichert sein. Mit der Ermordung der jüdischen Bevölkerung hat unser Land nicht nur Wissenschaft, Kunst und Kultur, sondern auch einen Teil seiner Seele verloren.“

Es sei das Gebot der Stunde die Demokratie zu festigen und allen Formen aufkeimender autoritärer Tendenzen in Österreich entschieden entgegenzutreten – egal, woher sie kommen. Antisemitismus habe in Österreich keinen Platz. Gerade Österreich trage hier aufgrund seiner Geschichte eine besondere Verantwortung.

