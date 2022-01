Bildung, die hilft: Anmeldung für Caritas Schulen in Wien ab sofort möglich

Sozialberufe sind systemrelevant, Anmeldungen für Schulen in Wien noch möglich. Schulgeldförderungen in NÖ sind wichtiger Schritt, doch Fachkräftemangel hält nicht vor Ländergrenzen

Wien (OTS) - „Sozialberufe sind systemrelevant. Sie bilden ein zentrales Rückgrat unseres Zusammenlebens – vom Kindergarten bis ins Pflegewohnhaus“, betont Klaus Schwertner, gf. Caritasdirektor der Erzdiözese Wien. „Die gute Nachricht lautet: So viele Menschen wie noch nie entscheiden sich für einen Beruf im Sozial- und Gesundheitsbereich – sei es in der Arbeit mit alten Menschen, mit Menschen mit Behinderungen oder in der Familienhilfe. Die Caritas Schulen leisten hier einen wichtigen Beitrag: „Arbeit mit und am Menschen ist für uns als Caritas Mission und Profession. Die Caritas Schulen sind eine Investition in die Zukunft junger Menschen und in die Zukunft für uns als Gesellschaft. Es geht um Ausbildung mit Job- und Zukunftsgarantie.“

Die Caritas bietet an zwei Standorten in Wien ein umfassendes Bildungsangebot, das von zirka 700 Schüler*innen genutzt wird: Das Caritas Ausbildungszentrum in der Seegasse (1090) und die Schule für Sozialbetreuungsberufe in der Brotfabrik (1100). „Für junge Menschen, die neben einer Matura mit einer vollwertigen Berufsausbildung abschließen möchten, ist die HLW für Sozialmanagement oder die Höhere Lehranstalt für Sozialbetreuung und Pflege die richtige Wahl. Die Fachschule für Sozialberufe bereitet Jugendliche ab 14 Jahren bestmöglich auf spätere Ausbildungen im Sozial- und Pflegebereich vor. Allen Interessierten ab dem 17.Lebensjahr steht die Schule für Sozialbetreuungsberufe offen. Hier kann der Fokus frei nach Belieben auf Familienarbeit, Altenarbeit, Behindertenarbeit und Behindertenbegleitung gelegt werden“, sagt Andreas Walter, Schulleiter des Standortes Seegasse.

Caritas fordert österreichweit Förderungen und Stipendien bei Ausbildungen im Gesundheits- und Sozialbereich

„Gleichzeitig ist für uns als Caritas in den Einrichtungen, in denen die Schüler*innen später tätig sein können, spürbar: Das sind bei weitem noch nicht genug Menschen, die diesen Karriereweg einschlagen“, erklärt Schwertner. Der Bedarf an Fachkräften im Gesundheits- und Sozialbereich steigt rasant und deutlich schneller als die Zahl der Absolvent*innen an den Schulen in Wien, in Niederösterreich und ganz Österreich. „Mit den geplanten Schulgeldförderungen hat das Land Niederösterreich einen bedeutenden Schritt gesetzt, der nicht nur jungen Menschen, sondern uns allen Perspektiven eröffnet. Doch der Fachkräftemangel im Sozial- und Gesundheitsbereich macht nicht vor Bundesländergrenzen halt. Wir brauchen dringend Maßnahmen, um den Beruf der Sozialbetreuer*innen und Pfleger*innen zu fördern und noch stärker aufzuwerten. Was in Niederösterreich möglich ist, muss es auch für ganz Österreich sein – etwa Förderungen und Stipendien für Auszubildende. Einfach zugänglich und sofort verfügbar“, appelliert Schwertner.

Caritas Ausbildungszentrum Seegasse

Infotag: 01.02.2022

HLW für Sozialmanagement

Höhere Lehranstalt für Sozialbetreuung und Pflege

Fachschule für Sozialberufe, Lehrgang für Heimhilfe



Infotag: 02.03. und 23.03.2022

Schule für Sozialbetreuungsberufe (Altenarbeit, Familienarbeit)

Seegasse 30, 1090 Wien

01 317 21 06

office@ausbildung.caritas-wien.at

https://seegasse.caritas-wien.at/

Anmeldungen unter: https://seegasse.caritas-wien.at/ausbildung/schulausbildung-fuer-jugendliche-nach-der-8-schulstufe/fachschule-fuer-sozialberufe/anmeldung



Caritas Ankerbrotfabrik

Infotag: 23.03.2022

Schule für Sozialbetreuungsberufe (Behindertenarbeit, Behindertenbegleitung)

Absberggasse 27, Objekt 8, 1100 Wien

01 214 25 80

sob@caritas-wien.at

https://sob.caritas-wien.at/

Anmeldungen unter: https://sob.caritas-wien.at/anmeldung-/-foerderungen/anmeldung

