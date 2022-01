Born Global Academy: Bootcamp Day läutet am 27.01.2022 die zweite Phase des neuen Startup-Internationalisierungsprogramms ein

Beim kostenlosen Online-Event der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA (WKÖ) erhalten österreichische Startups das nötige Rüstzeug für die internationale Expansion

Wien (OTS) - Nach dem erfolgreichen Programmauftakt im Dezember 2021, dem Fireside-Chat mit österreichischen, international tätigen Gründerinnen und Gründern, steht die Born Global Academy nun bereits kurz vor Phase zwei. „Die Born Global Academy ist eine wichtige Säule der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA beim Aufbau einer gut vernetzten Scaleup Community. Wir freuen uns nun auf viele exporthungrige Startups am International Bootcamp Day, die sich dort von Expertinnen und Experten aus erster Hand das nötige Rüstzeug für die Expansion in neue Märkte holen können – und das kostenlos.“ so Michael Otter, Leiter der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA.

Laut Renate Schnutt, Head of Scaleups der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA und Initiatorin des in Österreich einzigartigen Skalierungsprogrammes, werden beim bevorstehenden Online-Event die wichtigsten Expansions-Fragen auf mittelfristiger Planungsebene im Austausch mit Gründerpersönlichkeiten aus dem Born Global Academy Netzwerk konkret beantwortet. „Unser Ziel ist es, dass jedes teilnehmende Startup nach dem Bootcamp Day am 27.01.2022 der internationalen Skalierung einen riesigen Schritt näher gekommen sein wird.“

Readiness Check, Intelectual Property, Funding & more

Neben inspirierenden Impulstalks von Movers & Shakers der österreichischen Tech-Szene, erwarten die Teilnehmenden am Vormittag knackige Info-Sessions zu den Themenfeldern „Evaluation of Readiness“, „Establishing a Strategy“, „VC Funding“ und vieles mehr.

Am Nachmittag geht es um die regionalen Besonderheiten der Startup Ökosysteme Europas, Asien und den USA. Die Alumni Success Stories, in denen ehemalige Teilnehmerinnen und Teilnehmer der zahlreichen Scaleup-Programme der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA über ihre Erfahrung berichten, bilden den Abschluss des ersten Bootcamp Day im Rahmen der Born Global Academy, die gemeinsam mit dem Expertenteam von weGrow International umgesetzt wird.

Die Veranstaltung erfolgt im Rahmen der Internationalisierungsoffensive go-international, einer gemeinsamen Initiative des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort und der Wirtschaftskammer Österreich.

weGrow International ist darauf spezialisiert Startups und Scaleups ein schnelles und nachhaltiges internationales Wachstum zu ermöglichen. Mit einem Netzwerk von 100+ SkalierungsexpertInnen weltweit hat weGrow bereits über 200 Expansionsprojekte abgewickelt.

Co-Initiatorin der Veranstaltung ist die WKO Startup-Initiative StartupNow der WKÖ Startup-Services. (PWK032/MK)

