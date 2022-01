FMK: US-Amerikanische Luftfahrt-Diskussion um 5G für Österreich irrelevant

400 MHz-Frequenzabstand von 5G-Mobilfunk zu Luftfahrtanwendungen mehr als ausreichend / Seit Jahren störungsfreier Betrieb in Österreich

Wien (OTS) - Wie man Medienberichten entnehmen kann, wird derzeit in den USA das Thema einer möglichen Beeinflussung von Höhenmessgeräten in Flugzeugen durch den geplanten Betrieb von 5G im C-Band kontrovers diskutiert. Diese Diskussion ist jedoch für Österreich irrelevant.

Beeinflussung des Höhenradars ist ausgeschlossen



In Europa, speziell auch in Österreich, ist 5G seit etwa drei Jahren in Betrieb. Auch der Flughafen Wien und dessen Umgebung wird - wie es zu erwarten war, völlig störungsfrei - mit 5G versorgt. Das liegt daran, dass der Frequenz-Abstand zwischen dem Höhenradar und den für 5G genutzten Frequenzen mit mindestens 400 MHz besonders breit ist. Eine Beeinflussung des Höhenradars von Luftfahrzeugen ist damit ausgeschlossen. Zum Vergleich: Der Abstand zwischen Radio-Sendern und dem Flug-Sprechfunk beträgt nur etwa 10 MHz und funktioniert seit Jahrzehnten ebenfalls völlig störungsfrei.

