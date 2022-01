Katholischer Familienverband launcht Homepage für Familienpfarrgemeinderäte

„Wir wünschen uns, dass noch mehr Pfarren zu Familienanlaufstellen werden“, sagt Alfred Trendl, Präsident des Katholischen Familienverbandes.

Wien (OTS) - Um Pfarren zu unterstützen, Kandidat/innen für die PGR Wahl (20. März 2022) zu finden, hat der Katholische Familienverband eine eigene Homepage erstellt, um potentielle Kandidat/innen zu motivieren und zu informieren.

Auf www.familie.at/familienpfarrgemeinderat werden Videos veröffentlicht, die Pfarrgemeinderäte/-rätinnen bei ihrem Einsatz für mehr Familienfreundlichkeit zeigen.

Auch Familienbischof Herrmann Glettler wendet sich darin in einem Videoappell an die Familien: „Die Pfarrgemeinde ist ein Ort, an dem gelebte Gemeinschaft sichtbar wird, man füreinander da ist und im Idealfall Familien mit kleinen und großen Kindern eine Familienanlaufstelle finden“, sagt der Familienbischof und bittet: „Stellen Sie sich als Familienpfarrgemeinderat zur Verfügung“.

Darüber hinaus liefert die Homepage wertvolle Informationen zur Vernetzung in den Diözesen und gibt Tipps, wie Pfarren noch mehr Familien ansprechen und was sie ihnen anbieten können. „Wir wollen damit ein konkretes Angebot zur Unterstützung und Vernetzung bieten, und die neuen Familienpfarrgemeinderäte aktiv unterstützen“, so Trendl. Er ist überzeugt, dass es damit den Pfarren gelingt, niederschwellig mehr Familien anzusprechen und zu motivieren, Teil der Gemeinschaft zu werden. „Das kann über gemeinsame Aktionen wie Adventkranzbinden, Fastensuppenkochen oder Nachhilfeangebote für Kinder gelingen“, ist Trendl überzeugt. „Es ist optimal, wenn Familien wissen, an wen sie sich in ihrer Nähe bei Problemen wenden können“, so Trendl und verweist auf das reichhaltige Unterstützungs- und Beratungsangebot der einzelnen Diözesen.

Ihre Pfarre vor den Vorhang!

Die Homepage www.familie.at/familienpfarrgemeinderat dient den Familien-Pfarrgemeinderäten/rätinnen zum einen als Servicestelle, zum anderen als Vernetzungsplattform und bietet die Möglichkeit, Öffentlichkeit zu generieren. Schreiben Sie uns oder schicken Sie uns ein kurzes Video an presse@familie.at wie Sie Ihre Pfarre familienfreundlicher machen. Das Video wird dann unter www. familie.at/pgrvideos veröffentlicht!

Rückfragen & Kontakt:

Katholischer Familienverband Österreichs

Julia Standfest

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

0664/ 88 52 26 20

presse @ familie.at