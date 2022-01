Bock For You-Preis 2022 – Das Flüchtlingsprojekt Ute Bock sucht die engagiertesten Asylwerber*innen Österreichs

Bis zum 10. Februar 2022 können alle Organisationen Österreichs Ehrenamtliche und engagierte Klient*innen für den Bock For You-Preis des Flüchtlingsprojekts nominieren!

Wien (OTS) - Mit „Bock For You“ zeichnet das Flüchtlingsprojekt Ute Bock bereits zum vierten Mal Asylwerber*innen für ihr hohes ehrenamtliches Engagement aus. In Gedenken an Vereinsgründerin Ute Bock, die am 19. Jänner 2018 verstorben ist, zeigt die Wiener NGO mit diesem Preis, wie groß das Engagement von Geflüchteten in Österreich ist.

„Bock For You ist nicht nur eine Auszeichnung, sondern auch ein Dankeschön für das großartige Engagement vieler Asylwerber*innen in der österreichischen Zivilgesellschaft.“, so Dr. Alfred Fogarassy, Vorstandsmitglied des Flüchtlingsprojekts Ute Bock.

Eine unabhängige Jury, bestehend aus Moderatorin Barbara Stöckl, GEA-Geschäftsführer Heini Staudinger und Springboard-Gründer Michael Schaumann, sichtet alle Nominierungen und wählt die drei Gewinner*innen aus, die während der Bock For You-Verleihung am 2. März 2022 ausgezeichnet werden.



Der Preis umfasst ein Preisgeld von jeweils € 500, das vom Vorstand des Flüchtlingsprojekts Ute Bock gestiftet wird. Alle Nominierten erhalten zudem eine individuelle Nominierungsurkunde als Zeichen für ihr außerordentliches Engagement.

Bock For You steht unter dem Ehrenschutz von Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

Rückfragen & Kontakt:

Flüchtlingsprojekt Ute Bock

Maren Riebe

Pressesprecherin

01/929 24 24 40

maren.riebe @ fraubock.at

www.fraubock.at