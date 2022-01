ImmoScout24: Mehr als 800 neue Wohnungen im DC3 Tower

Der DC3 Tower öffnet im Mai 2022 seine Pforten

Wien (OTS) - Der DC3 Tower – offiziell District Living – auf der Wiener Donauplatte bietet ab Mai 2022 832 Apartments zwischen 16 und 47 Quadratmeter für alle, die komfortabel wohnen und arbeiten möchten. Das urbane Wohnkonzept, das für den 20.000 m² großen Wohnturm DC3 in Wien entwickelt wurde, bietet innovative Lösungen für die Herausforderung des Wohnens in Österreichs größter Stadt. Die kleinen, möblierten Einheiten werden ab 600 Euro monatlich (alles inklusive) kosten, die größeren mehr. Auf den unteren drei Stockwerken bietet District Living ein Lobby-Café, Co-Working-Spaces und Meetingräume, Eventflächen, sowie Fitness- und Yogastudio und einen Waschmaschinenraum. Im 33. Stock wird es eine Sky Bar, Dachterrassen, sowie Gemeinschafts- und Veranstaltungsräume nur für die Bewohner geben.

Come as you are

Der Wohnturm DC3 wird von dem amerikanischen Immobilienunternehmen Greystar betrieben, das die in den USA sehr übliche Idee des Mietwohnens auf hohem Niveau, mit Services im Gebäude und hoher Ausstattungsqualität nach Europa bringt. Die Wohneinheiten werden auf ImmoScout24 angeboten.

Thomas Wünsche, Head of Germany and Austria bei Greystar, erläutert: „Dieser Wohnturm in Wien mit 832 Wohnungen richtet sich vor allem an Studenten, Young Professionals und Unternehmen. Diese Zielgruppen haben viele Gemeinsamkeiten, gleichwohl gibt es Unterschiede in ihren Wohnpräferenzen. Das Global Design Team von Greystar mit Unterstützung des Wiener Architekturbüros BEHF und des niederländischen Inneneinrichters Blom, hat dem mit verschiedenen Innenausstattungen Rechnung getragen. Wir freuen uns auf die Eröffnung dieses gelungenen Wohnkomplexes in einer der schönsten Städte Europas.“

Nachdem Wien mit fast 200.000 Studierenden die drittgrößte Studentenstadt in Europa ist, stellt der Wohnungsmarkt eine zusätzliche Hürde für die Lernwilligen dar. Innovative und kreative Wohnkonzepte wie der District Living Tower werden gebraucht, um die Wohnsituation für Studierende zu verbessern. Die Wohnungen im District Living werden komplett möbliert sein – vom Bett, über den Kleiderschrank bis hin zur voll ausgestatteten Küche ist alles in der Wohnung vorhanden und jedes Detail durchdacht. Das besondere Highlight in der Ausstattung: Eine große Fensterbank garantiert einen großartigen Ausblick.

