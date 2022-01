Leitartikel "Mit Tarzan in die Landtagswahl" vom 6. Januar 2021 von Peter Nindler

Innsbruck (OTS) - Der Landtagswahlkampf hat längst begonnen. Dass die FPÖ bereits im heurigen Jahr wählen möchte, ist keine Überraschung.

Vor Boxkämpfen werden meist große Sprüche geklopft. Da brüllen sich die Kontrahenten gegenseitig an wie die Löwen und trommeln sich wie Tarzan mit beiden Fäusten auf die Brust. Um den anderen recht einzuschüchtern. So gesehen erinnert das Urwald-Ambiente irgendwie an die politische Bühne. Oder an Wahlkampf. Trifft „gut gebrüllt, Löwe“ deshalb auch auf FPÖ-Parteiobmann Markus Abwerzger zu, der die Landtagswahlen ins heurige Jahr vorverlegen möchte? Muss nicht gerade die FPÖ befürchten, dass ihr die Impfgegnerpartei MFG das politische Wasser abgräbt?

Möglicherweise, aber andererseits weiß Abwerzger nur zu gut, dass in der Politik Angriff auch die beste Verteidigung ist. Und eine deutliche Botschaft an die parteiinternen Kritiker und nach außen an Schwarz-Grün, SPÖ sowie die MFG.

Intern signalisiert Abwerzger damit ganz klar, dass er im Boxring die blaue Nummer eins ist. Er fordert ÖVP-Chef und Landeshauptmann Günther Platter heraus und sonst niemand in seiner Partei. Zugleich überrumpelt der FPÖ-Obmann den Herausforderer in der roten Ecke, Georg Dornauer, obwohl normalerweise der SPÖ-Vorsitzende im politischen Boxring den Beinamen „Häuptling schnelle Zunge“ trägt. Dass Abwerzger bereits die Wahlkampfarena betreten hat, kommt Schwarz-Grün jedoch gelegen. Mit einem Zwischenwahlkampf können sie ihre Reihen mobilisieren und sich positionieren. Am Ende der ersten Runde sind dann meist alle vom Schattenboxen ermattet. Im Landtagswahlkampf, der schon vor Abwerzgers Aufwärtshaken begonnen hat, benötigt man allerdings einen langen Atem. Denn wer will schon politisch angezählt und atemlos in die Finalrunde gehen?

