Wirtschaftsbund-Stellenmonitor: Über 240.000 offene Stellen am Jahresende

Im Vergleich zum Vormonat November Anstieg an offenen Stellen um rund 2% – DOWNLOAD-LINK

Wien (OTS) - Zum Monatsbeginn zeigt der WB-Stellenmonitor die offenen Stellen in Österreich. Die mittels Online-Tool erhobenen Daten zeigen auch im Dezember 2021 ein Rekordhoch sowie einen leichten Zuwachs an offenen Stellen im Vergleich zum Vormonat.

Die Ergebnisse im Überblick:



Offene Stellen in Österreich nach Branchen:

Bau, Baunebengewerbe, Holz, Gebäudetechnik: 26389

Bergbau, Rohstoffe, Glas, Keramik, Stein: 364

Büro, Marketing, Finanz, Recht, Sicherheit: 35962

Chemie, Biotechnologie, Lebensmittel, Kunststoffe: 4231

Elektrotechnik, Elektronik, Telekommunikation, IT: 25247

Handel, Logistik, Verkehr: 45101

Landwirtschaft, Gartenbau, Forstwirtschaft, Umwelt: 1855

Maschinenbau, Kfz, Metall: 19648

Medien, Grafik, Design, Druck, Kunst, Kunsthandwerk: 1774

Reinigung, Hausbetreuung, Anlern- und Hilfsberufe: 10138

Soziales, Gesundheit, Schönheitspflege: 17121

Textil, Bekleidung, Mode, Leder: 272

Tourismus, Gastgewerbe, Freizeit: 29159

Nicht zuordenbar: 21765

Wissenschaft, Bildung, Forschung und Entwicklung: 1499

Summe: 240525



Offene Stellen in den Bundesländern:

Burgenland: 4384

Kärnten: 13085

Niederösterreich: 35018

Oberösterreich: 56710

Salzburg: 25119

Steiermark: 31831

Tirol: 25874

Vorarlberg: 14127

Wien: 34377



„Die offenen Stellen werden trotz wirtschaftlichen Aufschwungs mehr und der Arbeitskräftemangel ist weiterhin Hemmschuh für unsere Betriebe. Die nötigen Reformen am Arbeitsmarkt müssen dringend umgesetzt werden, nicht zuletzt deshalb, weil uns durch den befürchteten Personalausfall aufgrund der Omikron-Welle ohnehin schwierige Zeiten bevorstehen“, so WB-Generalsekretär und Abg.z.NR. Kurt Egger zum aktuellen WB-Stellenmonitor.



Alle Detailergebnisse finden Sie hier: https://we.tl/t-A1tvOivnzz



Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Wirtschaftsbund

Valentin Petritsch, MSc

Pressesprecher & Leitung Kommunikation

+43 1 505 47 96 17

https://twitter.com/vpetritsch

http://www.wirtschaftsbund.at