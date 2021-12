FPÖ – Angerer: Abgesenkter Mehrwertsteuersatz für Gastronomie und Hotellerie muss verlängert werden

Wien (OTS) - Um den heimischen Gastronomie- und Hotellerie-Betrieben in der Corona-Krise unter die Arme zu greifen, wurde die Mehrwertsteuer auf Speisen und Getränke sowie die Übernachtung auf fünf Prozent abgesenkt. Diese reduzierten Steuersätze laufen mit Jahresende aus – FPÖ-Wirtschaftssprecher NAbg. Erwin Angerer: „Obwohl es in diesen Bereichen weiterhin starke Einschränkungen gibt, wodurch die Einnahmen in dieser Branche empfindlich zurückgehen, wird ab Jänner 2022 die Mehrwertsteuer wieder auf die alten Sätze klettern. Das muss die Bundesregierung unverzüglich reparieren und den abgesenkten Steuersatz für Gastronomie und Hotellerie so lange verlängern, wie auch die Corona-Einschränkungen aufrecht sind.“

Die FPÖ hat auf diesen Umstand bereits mehrmals im Parlament aufmerksam gemacht und diese Forderung dort erhoben. „Der jüngste Anschlag der Regierung auf diese Branchen, die völlig sinnbefreite Vorverlegung der Sperrstunde von 23:00 Uhr auf 22:00 Uhr, richtet bei Gastronomen und Hotels einen großen wirtschaftlichen Schaden an, bringt im Gegenzug aber keinen gesundheitlichen Nutzen. Mittlerweile gehen sogar die ÖVP-Touristiker deswegen schon auf die eigenen ÖVP-Minister los, um Sperrstunde wieder auf 23:00 Uhr zu verlegen. Alleine daran sieht man, wie wenig Unterstützung Gastronomie und Hotellerie von dieser Regierung bekommen. Daher muss nun unverzüglich eine Entlastung durch das Beibehalten der niedrigen Mehrwertsteuersätze her“, forderte der FPÖ-Wirtschaftssprecher abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at