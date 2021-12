FMK: Mobilfunknetze sind auch für zweiten „Corona-Silvester“ gut gerüstet

Online-Partys und Dauertelefonate: 31,5 Mio. GB Datenvolumen und 160 Mio. Gesprächsminuten via Mobilfunknetze in den Stunden rund um den Jahreswechsel 2021/22

Wien (OTS) - Zum Jahreswechsel wird in Österreich über 310 Jahre lang mobil telefoniert

Zum Jahreswechsel 2021/22 werden, so schätzt das Forum Mobilkommunikation, rund 160 Millionen Minuten – das entspricht etwa 310 Jahren – mobil telefoniert. Grund dafür ist auch die österreichweit geltende Sperrstunde für alle Lokale um 22 Uhr.

31,5 Millionen Gigabyte Datenvolumen allein zu Silvester – fast so viel wie im Jahr 2010

Auf Basis der Entwicklung historischer Daten rechnet das FMK mit einem mobil übertragenem Datenvolumen von rund 31,5 Millionen Gigabyte allein in den Stunden rund um Silvester. Zum Vergleich: 2010 wurde dieses Niveau erst nach ca. 10 Monaten erreicht.



Priorisierte Notrufe

Wegen dem weiteren Ausbau der 5G-Netze und der damit sukzessiven Erweiterung der Netzkapazitäten ist auch in den Stunden rund um den Jahreswechsel nicht mit Problemen zu rechnen.

Sollten in der Silvesternacht vereinzelte Funkzellen dennoch an ihre Kapazitätsgrenze kommen, werden Notrufe automatisch erkannt und vom Netz priorisiert. Für den Fall, dass das Heimnetz nicht verfügbar ist, kann mit dem Euro-Notruf 112 (ohne Vorwahl) die nächstgelegene Leitstelle der Polizei erreicht werden, sofern sich irgendein Netz in Reichweite befindet.

