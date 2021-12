FPÖ – Angerer zu Brunner: Österreichs Wirtschaftsstandort braucht Stabilität, Planbarkeit sowie Verlässlichkeit!

Wien (OTS) - „Österreichs Wirtschaftsstandort braucht endlich Stabilität, Planbarkeit sowie Verlässlichkeit und keine reine Ankündigungspolitik – von der hatten wir die letzten zwei Jahre genug.“ Mit diesen Worten kommentierte heute FPÖ-Wirtschaftssprecher NAbg. Erwin Angerer die Ankündigung von ÖVP-Finanzminister Brunner in einem APA-Interview, den heimischen Unternehmen mit einem Wirtschaftsimpulspaket unter die Arme greifen zu wollen. „Überdies kommt die Ankündigung vom Minister um Jahre zu spät, denn notwendige Reformen, um unseren Wirtschaftsstandort stärken zu können, wurden von ÖVP und Grünen bisher einfach nicht in Angriff genommen“, so Angerer.

„Dass die türkis-grünen Wirtschaftshilfen die österreichischen Unternehmen bisher ganz gut durch die Krise gebracht hätten, wie das nun der ÖVP-Finanzminister behauptet, stimmt so einfach nicht. Vom Beginn der Corona-Krise an waren diese Wirtschaftshilfen nämlich weder treffsicher, noch unbürokratisch, noch kostendeckend und schon gar nicht trafen sie bei den österreichischen Unternehmen schnell ein“, stellte der FPÖ-Wirtschaftssprecher klar.

„Jetzt ist ein rasches Umdenken in der Standort- und Wirtschaftspolitik gefragt, ansonsten wird sich wohl so schnell kein Unternehmen mehr in Österreich niederlassen. ÖVP und Grüne müssen endlich damit anfangen, für die Menschen im Land und den Wirtschaftsstandort Österreich zu arbeiten. Dieses ständige Hinhalten, Vertrösten und Ankündigungen von Reformen muss endlich ein Ende finden“, forderte Angerer.

