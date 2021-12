Nächste Coronawelle: Trinkwasserversorger sind für die kommenden Wochen gut gerüstet.

Wien (OTS) - (Dezember 2021). Aufgrund der Entwicklungen der Pandemie, die durch Omikron erwartet werden, stellt sich die Frage, wie die österreichischen Trinkwasserversorger für die nächsten Wochen vorbereitet sind. Anlässlich der aktuellen Lage in Österreich erklärt der Vize-Präsident der Österreichischen Interessenvertretung für die Trinkwasserversorger (ÖVGW), Wolfgang Nöstlinger: „Die Trinkwasserversorgung ist Teil der kritischen Infrastruktur in Österreich. Durch die umfangreichen Sicherheitsvorkehrungen und Krisenpläne der österreichischen Trinkwasserwirtschaft ist gewährleistet, dass auch in angespannten Situationen, wie wir sie aktuell erleben, die Versorgung der Menschen mit Trinkwasser in bester Qualität gesichert ist“.

In den Wasserwerken, Gemeinden und Genossenschaften gibt es ein hohes Verantwortungsbewusstsein für den Krisenfall. Seit Beginn der Pandemie im März 2020 haben die Trinkwasserversorger die Situation sehr gut im Griff. Angesichts der Lage gibt es auch weiterhin strengste Sicherheitsmaßnahmen wie mehrere redundante, vollständig örtlich getrennte Teams, kein Personalwechsel zwischen den Teams, alternierende Schichten, strenge Zutrittsregeln für Personal und BesucherInnen, regelmäßiges Testen, Teleworking – wo immer das möglich ist, FFP2-Maskenpflicht und strenge Hygienemaßnahmen.



„Als Interessenvertretung der Trinkwasserwirtschaft weißen wir darauf hin, dass es von Seiten der Politik gut überlegte Quarantäneregelungen benötigt, die einerseits die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter berücksichtigt, aber auch die Versorgungssicherheit für die Menschen in Österreich gewährleistet. Zusätzlich braucht es dringend ausreichend Testmöglichkeiten für das Personal der kritischen Infrastruktur“, betont Wolfgang Nöstlinger.

Die ÖVGW

Die Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW) ist die einzige, unabhängige und freiwillige Interessensvertretung für die österreichischen Trinkwasserversorger. Sie zählt rund 270 Unternehmen aus dem Wasserbereich zu ihren Mitgliedern. Über Kooperationen mit Landesverbänden vertritt die ÖVGW mehr als 1.500 Wasserversorger. Diese beliefern rund 80 % der zentral versorgten Bevölkerung mit Trinkwasser. Das österreichische Trinkwasser wird fast zu 100 % aus Grund- und Quellwasser gewonnen, welches Großteils nicht aufbereitet werden muss. Für die ÖVGW steht daher der Schutz des Grundwassers und die sichere Versorgung der Bevölkerung mit gesundem, hochqualitativem Trinkwasser auch in Zeiten des Klimawandels im Fokus.

