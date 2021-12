Christbaumbauern ziehen Bilanz über bisherigen Verkauf

Nachfrage trotz COVID-Maßnahmen mehr als zufriedenstellend

St. Pölten (OTS) - Seit Sonntag, 12. Dezember, haben die Christbaum-Verkaufsstände in Wien und Niederösterreich geöffnet. Die Naturweihnachtsbäume der niederösterreichischen Christbaumbauern verkaufen sich derzeit wie von selbst. Jeder will heuer einen schönen regionalen Baum zu Hause haben, wenn im trauten Familienkreis der Heilige Abend gefeiert wird, um den Alltagssorgen ein wenig zu entkommen. So mussten viele Anbieter bereits für Nachschub aus ihren Kulturen sorgen.

Christbaum rechtzeitig sichern

Bis kommenden Freitag, 16 Uhr, haben einzelne Verkaufsstände noch geöffnet. Auf der sicheren Seite ist man, wenn man seinen Baum noch vor dem 24. Dezember nach Hause holt. Die Erfahrung zeigt, dass viele Stände schließen, wenn sie keine Christbäume mehr vorrätig haben. Den nächsten Verkaufsstand findet man auf www.weihnachtsbaum.at, indem man Ort oder Postleitzahl eingibt, hier werden auch die angebotenen Serviceleistungen angezeigt.

Tipps von den Christbaumbauern

Christbaumbauern raten: Schon beim Kauf sollte man genau hinschauen. Besonders die blau-gelbe Herkunftsschleife auf den Bäumen ist ein Indiz dafür, dass diese keine langen Transporte hinter sich haben. Heimische Christbäume sind frisch und behalten bis lange nach Weihnachten ihre Nadeln. Sie brauchen aber auch Pflege und müssen bis zum Fest richtig gelagert werden. Christbäume sollten kühl aufbewahrt werden, das Netz (Verpackung) wird immer nur von unten nach oben geöffnet. Ein wassergefüllter Ständer hält den Baum länger frisch, vor dem Aufstellen wird das Stammende frisch angeschnitten.

Appell an Konsumenten

Im Zusammenhang mit den aktuellen Schutzmaßnahmen appellieren die niederösterreichischen Christbaumbauern auch an ihre Kunden, eigene Masken mitzunehmen. Zusätzlich sollten Mindestabstände zu anderen Kunden und dem Verkaufspersonal unbedingt eingehalten werden.

Von den in Österreichs Haushalten aufgestellten Christbäumen stammen 1,1 Mio. aus Niederösterreich. An 300 Verkaufsplätzen in Wien und Niederösterreich können sich Konsumenten Weihnachtsbäume mit kontrollierter Herkunfts- und Qualitätsgarantie sichern. Der durchschnittliche Transportweg eines heimischen Christbaums vom Betrieb zum Verkaufsstand beträgt 40 km. Um zwei Meter hoch zu werden, benötigt ein Baum zirka zehn Jahre. 202 Christbaumbauern dürfen die NÖ Herkunftsschleife verwenden. (Schluss)

