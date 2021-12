Aktion „Spenden statt böllern“: Jede Spende bis 31. Dezember wird verdoppelt

Bürgerinitiative oekoreich ruft zum Verzicht von Feuerwerk & Knallern auf, gesammelte Erlöse der Spendenaktion kommen Schutz von Tieren und Natur zugute

Wir möchten Menschen darauf Lust machen zum Jahreswechsel etwas Gutes zu tun – statt Tiere und Natur zu belasten. Deswegen verdoppeln wir alle Spenden und stellen die gesamten Erlöse kleinen Projekten zum Schutz von Tieren und Umwelt im kommenden Jahr zur Verfügung. Feuerwerk ist schön anzusehen, aber die Folgen sind katastrophal. Wir hoffen daher, dass möglichst viele Menschen sich beteiligen und damit die Welt ein kleines Stück besser machen“ so Sebastian Bohrn Mena, Sprecher der Bürgerinitiative oekoreich. Sebastian Bohrn Mena, Initiative oekoreich

Wien (OTS) - Jedes Jahr kommen tausende Wildtiere ums Leben, weil sie von der Knallerei desorientiert sind und den Zugang zu Nahrungsquellen verlieren, oder weil Reste von Feuerwerk in den Wochen danach ihren Nahrungskreislauf gelangen. Für Heimtiere ist die Böllerei rund um Silvester eine große Belastung, viele Hunde und Katzen haben panische Angst.

Auch Unmengen an Feinstaub werden dabei ausgestoßen, Berechnungen des Umweltbundesamt in Deutschland gehen von über 2.000 Tonnen aus. Das entspricht rund einem Prozent der gesamten Jahresmenge in der Bundesrepublik – ausgestoßen in einer einzigen Nacht. Die Schadstoff-Grenzwerte in der Luft werden in den Stunden der Silvesternacht teilweise um das zwanzigfache überschritten, sind also eine enorme Gesundheitsbelastung. Nicht zuletzt verletzen sich hunderte Menschen jedes Jahr durch das Feuerwerk, insbesondere auch Kinder und Jugendliche, und belasten die ohnehin schon durch die Corona-Pandemie überlasteten Krankenhäuser.

Spendenaktion soll Menschen mehr Lust auf Verzicht machen

Um Menschen zu „motivieren“ auf den Kauf von Feuerwerk in diesem Jahr zu verzichten, hat die Bürgerinitiative oekoreich nun eine spezielle Spendenaktion ins Leben gerufen. Alle Spenden bis zum 31. Dezember 2021 werden verdoppelt und kommen dem Schutz von Tieren und Natur zugute:



Spenden kann man über www.oekoreich.com/unterstuetzen oder via Spendenkonto:

Empfänger: Gemeinwohlstiftung COMÚN

Verwendungszweck: Silvester

IBAN: AT96 2011 1839 3960 9200

BIC: GIBAATWWXXX

