Wiener Städtische mobilisiert für Pflege mit neuem Angebot

Die Wiener Städtische setzt im Pflegebereich neue Maßstäbe und startet eine Kooperation mit dem österreichischen innovativen ITS Pflegemanagement.

Wien (OTS) - Pflege ist das dominierende gesellschaftspolitische Thema für die Zukunft, deshalb verstärkt die Wiener Städtische ihr Engagement in diesem Segment mit einem besonderen Angebot. Ziel der neuen Kooperation mit ITS Pflegemanagement ist es, Kunden in allen Belangen der Betreuung und des Pflegebedarfs zu unterstützen und zu beraten. Im Mittelpunkt stehen die Bedürfnisse der pflege- und betreuungsbedürftigen Menschen – laut Statistik werden in Österreich rund 80 Prozent von ihnen zu Hause durch Angehörige gepflegt. „Ein Pflegefall in der Familie ist eine große Herausforderung für alle Beteiligten und nicht nur mit enormen Kosten verbunden, sondern auch mit persönlichen Belastungen und großer Verunsicherung – diese gilt es zu minimieren“, sagt Doris Wendler, Vorstandsdirektorin der Wiener Städtischen. „Als der führende Pflegeversicherer des Landes wissen wir, dass gute Pflege mit guter Planung anfängt, weshalb wir verstärkt auf Vorsorgelösungen setzen.“

Begegnung auf Augenhöhe

Die Wiener Städtische ermöglicht ab sofort eine umfassende persönliche Erstberatung über Pflegeleistungen. Das rund einstündige kostenlose Beratungsgespräch bietet zahlreiche Vorteile: Neben einer Ist-Analyse, bei der der Umfang des Pflege- bzw. Betreuungsbedarfs eruiert wird, und der Erhebung des Soll-Zustands werden Kunden über verschiedenste Belange zum Thema Pflege – etwa Pflegestufen und -kosten, Anspruch auf Sozialleistungen oder Betreuungsmodelle – beraten. Abschließend werden ihnen je nach persönlichen Voraussetzungen und Pflegebedarf individuelle Vorschläge über mögliche weitere Schritte vorgelegt. Vorstandsdirektorin Wendler: „Wir freuen uns, mit ITS Pflegemanagement einen verantwortungsbewussten Partner gefunden zu haben, der unseren Kundinnen und Kunden sein Expertenwissen und seine langjährige Erfahrung in der Gesundheits- und Krankenpflege zur Verfügung stellt und ihnen auf Augenhöhe begegnet.“

Das neue Service richtet sich an Kunden der Wiener Städtischen mit aufrechtem Versicherungsschutz einer Pflegeversicherung und mit gegebenem oder unmittelbar bevorstehendem Pflegebedarf. Weiterführende Informationen sind unter wienerstaedtische.at/pflegeberatung zu finden.

