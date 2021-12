Peter Thier ab Jänner neuer Kommunikations-Chef der ÖBB

Bisheriger Leiter Robert Lechner wechselt ins Gesundheitsministerium

Wien (OTS) - Mit 3. Jänner 2022 übernimmt Peter N. Thier (48) die Leitung Konzernkommunikation & Brand Management bei den ÖBB und folgt damit Robert Lechner nach, der die Kommunikationsleitung im Kabinett von Bundesminister Wolfgang Mückstein per 16. Dezember 2021 übernimmt. Peter N. Thier leitete zuletzt den Bereich Brand Management & Corporate Communication bei der Erste Group. Davor war er knapp neun Jahre Kommunikationschef der Austrian Airlines. 2007-2012 verantwortete der gebürtige Wiener die Kommunikation bei der Erste Bank. Neun Jahre lang war er außerdem mit verschiedenen Kommunikationsaufgaben in der Bank Austria betraut. Thier, der Kommunikationswissenschaften studierte und an der FH als Lektor tätig ist, wurde dreimal zum Pressesprecher des Jahres gewählt.

„Mit Peter N. Thier übernimmt ein anerkannter Vollprofi die Gesamtleitung der ÖBB Konzernkommunikation. Mit seiner langjährigen Erfahrung in PR- und Kommunikation ist er bestens geeignet, die Markenpositionierung der ÖBB als größter Mobilitäts- und Logistikdienstleister voranzubringen. Thier wird mit seinem Team die Rolle der ÖBB als größtes Klimaschutzunternehmen Österreichs und als zukunftsorientierter Jobmotor in den Vordergrund stellen. Diese Aufgaben wird er mit dem Ausbau des ÖBB Newsroom bestmöglich umsetzen. Ich wünsche ihm für diese Aufgabe alles Gute und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit“, begrüßt ÖBB CEO Andreas Matthä den zukünftigen Kommunikationsleiter an Bord.

„Ich danke Robert Lechner für seinen Einsatz und sein Engagement. Er hat die positive Tonalität der ÖBB in den Medien gefestigt und in dieser herausfordernden Pandemie dazu beigetragen, dass die ÖBB als verlässlicher und sicherer Partner für Fahrgäste und Wirtschaft wahrgenommen wird. Darüber hinaus hat er für Image-Kampagnen verantwortlich gezeichnet, die die Reputation des Unternehmens gestärkt haben. Ich wünsche Robert für die spannende neue Aufgabe viel Erfolg“, bedankt sich der ÖBB-Chef beim scheidenden Kommunikationschef.





