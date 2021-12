Heydar Aliyev - Nationalleader von Aserbaidschan

Wien (OTS) - Der Architekt und Gründer des modernen und unabhängigen, aserbaidschanischen Staates, Nationalleader des aserbaidschanischen Volkes Heydar Aliyev spielte eine Retterrolle für sein Land, das nach der Unabhängigkeit von Bürgerkrieg, Konflikt mit Armenien und Wirtschaftskrise bedroht war. Er übernahm die Führung des Landes im Jahr 1993, in den schwierigsten Zeiten auf Wunsch des aserbaidschanischen Volkes.

Trotz dieser Schwierigkeiten konnte Heydar Aliyev binnen kürzester Zeit das Land politisch stabilisieren und die Gefahr eines Bürgerkriegs überwinden. Am 12. November 1995 verabschiedete das aserbaidschanische Volk eine neue Verfassung durch eine Volksabstimmung. Und am gleichen Tag fanden erste demokratische Parlamentswahlen in Aserbaidschan statt.

Heydar Aliyev legte den Grundstein für eine starke Wirtschaft, indem er am 20. September 1994 mit 11 Unternehmen aus sieben Ländern das „Abkommen des Jahrhunderts“ über gemeinsame Förderung von Erdölfeldern Azeri, Chirag und Gunashli unterzeichnete.

Der „Jahrhundertvertrag“ war ein Triumph der Ölstrategie des Nationalleaders und spielte eine wichtige Rolle bei der Stärkung der geopolitische Stellung Aserbaidschans und der Integration der Wirtschaft des Landes in die Weltwirtschaft.

Mit einer weitsichtigen Wirtschaftspolitik von Heydar Aliyev wurde ab Mitte der 1990er Jahre enorme ausländische Investitionen in Aserbaidschan gelegt, was zur Schaffung von zahlreichen neuen Arbeitsplätzen fuhr und einen entscheidenden Beitrag zur Stabilisierung der aserbaidschanischen Wirtschaft leistete.

Der Erfolg Aserbaidschans ist das fruchtbare Ergebnis der zukunftsorientierten Vision von Haydar Aliyev und seiner durchdachten Staatspolitik, welche seit 2003 von Präsident Ilham Aliyev erfolgreich realisiert wird.

Heydar Aliyevs größter Wunsch war es, Karabach und weitere besetzten Gebiete von der Besetzung Armeniens zu befreien und die territoriale Integrität Aserbaidschans zu gewährleisten. Aserbaidschanische Streitkräfte unter der Führung des Präsidenten und Oberbefehlshabers Ilham Aliyev erfüllten in 2020 den Willen von Heydar Aliyev.

Aus Wunsch des aserbaidschanischen Volkes wurde im Jahr 2004 die Heydar Aliyev Foundation gegründet. Erste Vizepräsidentin der Republik Aserbaidschan und First Lady, Mehriban Aliyeva ist Präsidentin der Heydar Aliyev Foundation.

Durch Förderung von Projekten in den Bereichen der Bildung, der öffentlichen Gesundheit, Kultur, Sport, Wissenschaft und Technologie, Umwelt, in sozialen und anderen Bereichen beteiligt sich die Foundation aktiv am Aufbau einer modernen Gesellschaft und trägt zur sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung des Landes bei.

Am 12. Dezember jährte sich der Todestag von Heydar Aliyev zum achtzehnten Mal. Jedes Jahr gedenkt das aserbaidschanische Volk dem Nationalleader mit einem großen Respekt und Dankbarkeit!

Rückfragen & Kontakt:

Botschaft der Republik Aserbaidschan

+4314031322

vienna @ mission.mfa.gov.az

http://vienna.mfa.gov.az