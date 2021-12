Terminaviso: Übergabe von Zoll-Aufgriffen an Naturhistorisches Museum Wien mit Finanzminister Brunner und NHM-Generaldirektorin Vohland

Kärntner Zollfahnder haben hunderte artengeschützte Lederwaren aufgegriffen. Exponate aus diesem Aufgriff werden nun dem Naturhistorischen Museum Wien für den museumspädagogischen Einsatz übergeben.



Finanzminister Magnus Brunner und Katrin Vohland, Generaldirektorin des NHM Wien, laden dazu die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zu einem Pressegespräch mit Film- und Fotomöglichkeit ein.



Als Gesprächspartner stehen im Anschluss Gerhard Marosi, Experte für Produktpiraterie und Artenschutz im Finanzministerium, Silke Schweiger, Leiterin der Herpetologischen Sammlung des NHM Wien, und Stefan Prost, Wildtierforensiker am NHM Wien, zur Verfügung.



Zeit: Dienstag, 14. Dezember 2021, 09:00 Uhr

Ort: Naturhistorisches Museum Wien, 1010 Wien, Einlass und Empfang beim Haupteingang Maria-Theresien-Platz.



Das Washingtoner Artenschutzabkommen (CITES – Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) regelt den Handel mit streng geschützten Tier- und Pflanzenarten. Mehr als 35.000 gefährdete Arten werden angeführt, die Handelsbeschränkungen unterliegen. Mehr als 5.000 Tierarten sind darin gelistet. Doch allzu oft werden die Handelsbeschränkungen umgangen. Neben lebenden Tieren werden vor allem Tierhäute (Reptilien und Säugetiere) und auch Fleisch international gehandelt.



Dem Zollamt Österreich (Zollstelle Klagenfurt) ist eine große Beschlagnahmung von illegal gehandelten Wildtierprodukten gelungen. Bevor das Zollamt die beschlagnahmten Produkte vernichtet, wurde Silke Schweiger (NHM Wien) kontaktiert, ob Teile der Beschlagnahmung in das Inventar der Herpetologischen Sammlung des NHM Wien aufgenommen werden möchten. Am 7. Dezember 2021 wurden dem Museum 22 Produkte aus Wildtierleder übergeben. Dies ist allerdings nur eine kleine Anzahl der beschlagnahmten Objekte, insgesamt konnten mehr als 269 Waren aus Wildtierprodukten beschlagnahmt werden. Im Zuge der Pressekonferenz werden alle dem NHM Wien auch für Forschungszwecke übergebenen Produkte gezeigt.



Das NHM Wien nimmt als eine der größten außeruniversitären Forschungsinstitution in Österreich eine führende Rolle in der Thematik zu Wildlife Crime ein und arbeitet aktiv mit dem Österreichischen Zollamt zusammen.



Bitte beachten Sie, dass die Pressekonferenz unter strenger Berücksichtigung der 2G+Regel stattfindet.



Wir bitten Sie, während der gesamten Pressekonferenz eine FFP2-Maske zu tragen sowie die geltenden Corona-Regeln einzuhalten.



