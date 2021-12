FPÖ – Angerer: Eine Politik, die auf reine E-Mobilität setzt, gefährdet 274.000 Jobs

Österreich mit zahlreichen Zulieferfirmen stark betroffen

Wien (OTS) - „Falls ab 2035 nur noch E-Autos gebaut werden, könnte dieser Umstieg die europäische Autoindustrie rund 274.000 Jobs kosten“, erklärte der freiheitliche Wirtschaftssprecher NAbg. Erwin Angerer bezugnehmend auf die Ergebnisse einer Studie, die im Auftrag des Verbands der europäischen Automobilzulieferer CLEPA durchgeführt wurde. Bei einem vollen Umstieg auf die E-Mobilität würden rund 500.000 Arbeitsplätze wegfallen. Dem gegenüber stünden lediglich 226.000 neu entstehende Arbeitsplätze. „Eine Politik, die auf reine E-Mobilität setzt, gefährdet damit hunderttausende Jobs, die für jeden einzelnen und die Wirtschaft der betroffenen Länder einen enormen Schaden bedeuten könnte.“

„Besonders für Österreich wäre das eine fatale Entwicklung, da es im Land zahlreiche erfolgreich arbeitende Automobilzulieferer gibt“, so Angerer. Der Grund dafür, liegt laut Studie der Unternehmensberatung Alix Partners darin, dass die Autokonzerne mehr elektrische Wertschöpfung von den Zulieferern übernehmen. Derzeit werden noch rund 90 Prozent der Systeme Batterie und E-Motor zugekauft. Das soll sich vollständig ändern. Die Montage des Elektromotors wird spätestens mit der übernächsten E-Generation vollständig bei den Autobauern liegen, so die Studie.

„Österreich plant den Umstieg auf reine E-Mobilität bereits 2030. Demnach könnte sich diese Entwicklung noch einmal massiv beschleunigen und viele Arbeitsplätze in der Autoindustrie bereits viel früher verloren gehen. Das wäre eine katastrophale Entwicklung für die Autozuliefererfirmen in Österreich und deren Beschäftigte“, meinte Angerer und weiter: „Damit zeigt sich einmal mehr, dass Umweltministerin Gewessler konsequent am falschen Weg ist. Nach dem Stopp wichtiger Infrastrukturprojekte in Wien und Kärnten, verfolgt sie nun vehement die Abschaffung der Verbrennungsmotoren, die Österreich und der gesamten Wirtschaft einen immensen Schaden zufügt. Es bleibt nur zu hoffen, dass die wenigen verbliebenen, vernünftigen Kräfte der ÖVP diesen Wahnsinn noch rechtzeitig stoppen“, betonte Angerer.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at