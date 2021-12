ALBERTINA: Zwei neue Ausstellungen zum Re-Opening

Martin Noël, Andy Warhol bis Cecily Brown und Modigliani

Wien (OTS) - Die ALBERTINA öffnet am kommenden Sonntag, 12. Dezember, wieder ihre Pforten: Das Publikum kann sich gleich auf zwei neue Ausstellungen freuen. Auch die erfolgreiche Modigliani-Schau ist noch bis 9. Jänner nächsten Jahres zu sehen.

Martin Noël: Die Suche nach dem Unentdeckten

Als erstes Museum in Österreich zeigt die ALBERTINA Werke Martin Noëls in einer umfangreichen Schau, die einen Überblick über seine wichtigsten Schaffensphasen geben wird. Das Œuvre des 1956 in Berlin geborenen Künstlers hat die Entwicklung der zeitgenössischen Druckgrafik in Deutschland entscheidend mitgeprägt.

In nahezu all seinen Arbeiten steht das Verhältnis von Linie und Fläche im Mittelpunkt: Im Zuge seiner unermüdlichen Suche nach dem Unentdeckten stößt er in den Arbeiten verschiedenster Künstler auf Details, die ihn interessieren und deren Linien er stetig studiert. Aus diesen Linien entwickeln sich schlussendlich die Motive seiner Holzschnitte, Grafiken, Objekte und Gemälde. Chronologisch durchforstet er die einzelnen Epochen und deren Hauptwerke und erhält dadurch wichtige Impulse, die ihm dabei helfen, seinen eigenen, unvergleichbaren künstlerischen Standpunkt zu entwickeln.



Neben seiner aktiven Suche nach unentdeckten Details verstand es Martin Noël jedoch auch im Alltäglichen besondere Details und Bildausschnitte wahrzunehmen. Er verfügt über einen feinen Spürsinn, der ihn bedeutungslos erscheinende Details wahrnehmen lässt, ohne, dass er aktiv nach ihnen sucht. So entdeckt er auf Spaziergängen Risse im Asphalt, über den er sich bewegt, oder erkennt in verzweigten Ästen von Bäumen Strukturen, die ihn zu seinen Arbeiten inspirieren.

Die Schau ist von 12. Dezember 2021 bis 20. Februar 2022 zu sehen.

Andy Warhol bis Cecily Brown

Die zweite neue Ausstellung ab Sonntag "Andy Warhol bis Cecily Brown" präsentiert Kunstwerke der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bis heute. Rund 40 Werke u.a. von Roy Lichtenstein, Mel Ramos, Katharina Grosse, Liliane Tomasko, Monica Kus-Picco und Andy Warhol repräsentieren die Vielfalt künstlerischer Positionen nach 1945.

Schlüsselwerke internationaler Strömungen illustrieren die facettenreiche künstlerische Produktion, die von Pop-Art bis Abstraktion, von farbästhetischen bis zu politischen Themen reicht, und veranschaulichen die komplexen parallelen Strömungen der vergangenen Jahrzehnte.

Die Ausstellung ist von 12. Dezember 2021 bis 20. Februar 2022 zu sehen.

Modigliani - Revolution des Primitivismus

Die Erfolgsschau zu einem der bedeutendsten Künstler des 20. Jahrhunderts ist noch bis Anfang Jänner zu sehen. Die Wiener ALBERTINA würdigt Amedeo Modigliani (1884-1920) anlässlich seines 100. Todestages mit einer spektakulären, ca. 130 Objekte aus drei Kontinenten umfassenden Retrospektive.

Die Ausstellung zeigt erstmals beide Porträts, die Modigliani von Picasso malte: Letzterer ließ sich später übrigens von keinem anderen Künstler mehr malen.

Eine weitere Besonderheit ist der Zugang der Ausstellung: gezeigt werden auch Beispiele jener archaischen und frühgeschichtlichen Kunstwerke aus Asien, Afrika und Südeuropa von denen sich Modigliani, Picasso, Derain oder Brancusi in ihrer Suche nach dem Ursprung der Kunst beeinflussen ließen.

Zu guter Letzt stehen auch bedeutende Werke dieser Künstler für den direkten Vergleich in der Ausstellung zur Verfügung: Eine spektakuläre Schau über die Geburtsstätte der modernen Malerei im Paris des frühen 20. Jahrhunderts.

Kuratiert wurde die Schau von Marc Restellini, Kunsthistoriker und Herausgeber des Werkverzeichnisses der Gemälde Amedeo Modiglianis - zu sehen bis 9. Jänner 2022.

Weitere Infos und Pressebilder zu allen Ausstellungen finden Sie im Pressebereich auf www.albertina.at

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Daniel Benyes

Pressesprecher

ALBERTINA



Albertinaplatz 1

1010 Wien



T +43 1 534 83 511

E D.Benyes @ albertina.at

W www.albertina.at