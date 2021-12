VGT fordert Rücktritt von Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger!

Genug gelogen, genug für eine Ministerin unwürdiges Verhalten, genug Blockadepolitik auf Kosten der Schweine – Köstinger soll beiseite treten: Abstimmung Verbot Vollspaltenboden

Wien (OTS) - Seitdem der VGT den Schweine Vollspaltenboden in Österreich zum großen Tierschutzthema gemacht hat, blockiert die Landwirtschaftsministerin jedes Gespräch, verweigert die Annahme einer bereits 100.000 Unterschriften zählenden Petition, versteckt sich vor Tierschutzkritik, lässt sich verleugnen, schleicht durch Hinterausgänge und lügt, dass sich die Balken biegen. Der VGT hat eine Reihe von glatten Lügen der Ministerin in Sachen Vollspaltenboden öffentlich gemacht und wurde nicht von ihr geklagt. Daraus lässt sich ableiten, dass der VGT mit seiner Kritik wohl recht haben muss. Das war der Stil der neuen türkisen ÖVP, einfach zu schweigen und die eigene Macht zu nutzen, sich nicht rechtfertigen zu müssen. Die Zivilgesellschaft wurde ausgeschlossen. Doch mit dem Abtreten von Kurz und seinen Getreuen sollte es auch mit dieser politischen Linie zuende sein. Doch Köstinger, als letzte der Kurz-Parteigängerinnen, klebt an ihrem Ministerinnensessel. Sehr zum Leidwesen der Schweinebranche und des Tierschutzes. Die Schweinebetriebe wären nämlich sehr wohl bereit, über das Ende des Vollspaltenbodens zu verhandeln. Allein, die Ministerin verbietet es ihnen nachgerade. Und zukunftsfähige Projekte in der Schweinemast, wie jenes der Brüder Hubmann mit Stroh-Freilandhaltung im Zelt auf Wechselweide, weigert sich Köstinger trotz mehrfacher Anfragen überhaupt zu besuchen. Der VGT fordert daher ein Ende dieser türkisen Landwirtschaftspolitik: Köstinger muss ihren Buddies aus dem inneren Kreis um Kurz folgen und zurücktreten!



VGT-Obmann Martin Balluch kommentiert: „Seit Jahren nun schon fragen wir bei Ministerin Köstinger um einen Gesprächstermin über den Vollspaltenboden an. Seit Jahren werden wir hingehalten und vertröstet. Selbst die Petition will sie schlicht und einfach nicht annehmen, obwohl da 100.000 Bürger und Bürgerinnen ein Anliegen haben. Doch Köstinger ignoriert das einfach. Ich war mehrmals als Journalist mit entsprechendem Ausweis und vorheriger Anmeldung bei Pressekonferenzen der Landwirtschaftsministerin, doch statt sich meinen Fragen zu stellen, hat sie mich von Security oder Polizei entfernen lassen. Wer diese richtiggehend kindischen Eskapaden der Ministerin mitverfolgt hat, ihr Davonlaufen, ihr hinter einem Baum Verstecken, ihr beim Hinterausgang raus Schleichen, der kann nur schlussfolgern, dass Köstinger als Ministerin versagt. Ich sehe ihren Rücktritt als einzige Chance, im Tierschutz weiter zu kommen.“

Rückfragen & Kontakt:

VGT - Verein gegen Tierfabriken

DDr. Martin Balluch

Kampagnenleitung

01 929 14 98

medien @ vgt.at

http://vgt.at