NÖAAB Teschl-Hofmeister: „Es braucht die notwendige Anerkennung für das Ehrenamt“

Am 5. Dezember ist internationaler Tag des Ehrenamtes. Der NÖAAB möchte an diesem Tag auf die großartigen Leistungen der Freiwilligen hinweisen und fordert die notwendige Anerkennung.

St. Pölten (OTS) - „Tatkraft, Fleiß, Einsatz und Engagement für die Gemeinschaft sind Werte, die die Menschen in Österreich auszeichnen. Gerade im ländlichen Raum sichert ehrenamtliches Engagement auch wesentliche Leistungen, etwa im Sozialbereich, im Sport, in der Kultur oder in der Bildung. Deswegen ist das Ehrenamt unverzichtbar für unsere Regionen. Es geht uns um die Menschen, die freiwillig mehr leisten als sie leisten müssten. Menschen, die helfen ohne danach zu fragen: Was bekomme ich dafür bezahlt? Um diese Leistungen trotzdem anzuerkennen, möchten wir eine steuerliche Absetzbarkeit von Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige von bis zu 800 Euro pro Jahr. Durch einige Verbesserungen, wie ein überarbeitetes Freiwilligengesetz, eine einheitliche Versicherung und Anrechnungen für das Studium, könnte man diesen großartigen Leistungen die notwendige Anerkennung zukommen lassen“, so NÖAAB Landesobfrau Christiane Teschl-Hofmeister.

