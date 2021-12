Maurer zum Rücktritt von Sebastian Kurz

Wien (OTS) - „Anlässlich des Rücktritts von Sebastian Kurz als Bundesparteiobmann der ÖVP möchte ich mich bei ihm für die bisherige Zusammenarbeit in der Koalition bedanken. Es war eine gute und mutige Entscheidung, mit einer ÖVP-Grünen Koalition einen neuen Weg für unser Land zu beschreiten. In den letzten beiden Jahren ist es uns gemeinsam gelungen, viele politische Meilensteine im Sinne des Klimaschutzes und zum Wohle der Menschen in Österreich umzusetzen. Dazu gehören etwa die ökosoziale Steuerreform, das Klimaticket für ganz Österreich oder das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz“, sagt Sigi Maurer, Klubobfrau der Grünen.

„Trotz großer Unterschiede in vielen politischen Fragen hatten wir immer ein korrektes und professionelles Verhältnis. Ich wünsche ihm und seiner jungen Familie alles Gute auf dem weiteren Weg“, so Maurer.

