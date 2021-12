Aviso: PK Antikorruptionsbegehren – Di, 07. Dezember, 10:00 Uhr

Korruption geht uns alle an – Das Rechtsstaat & Anti-Korruptionsvolksbegehren präsentiert zum Welt-Antikorruptionstag breite Plattform gegen Machtmissbrauch

Wien (OTS) - Anlässlich des Welt-Antikorruptionstags am 09. Dezember stellt das Rechtsstaat & Anti-Korruptionsvolksbegehren eine breite Plattform aus zivilgesellschaftlichen Organisationen und Initiativen vor, die gemeinsam gegen Machtmissbrauch antreten. Neben dem Welt-Antikorruptionstag sind u.a. auch der Internationale Tag der Menschenrechte (10. Dezember), Medienfreiheit und Inseratenkorruption, Transparenz und Rechtsstaat sowie die bevorstehende Einleitung des Volksbegehrens Themata. Im Zuge der PK wird eine gemeinsame Erklärung vorgestellt.



Datum: Dienstag, 07. Dezember

Beginn: 10:00 Uhr

Ort: Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien



Die Pressekonferenz wird online via Zoom angeboten. Ton- und Bildaufnahmen vor Ort sind unter strikter Einhaltung entsprechender Sicherheitsauflagen möglich, nehmen Sie dazu bitte direkt Kontakt mit uns auf (siehe unten).



Als Gesprächspartner/innen stehen Ihnen die Vertreter/innen folgender Entitäten zur Verfügung:

Mag. Martin Kreutner, MSc, Proponent, Rechtsstaat & Anti-Korruptionsvolksbegehren

Mag. Alexander Egit, Geschäftsführer Greenpeace Österreich

Mag. Annemarie Schlack, Geschäftsführerin Amnesty International

Mag. Ursula Bittner, MBA, Sprecherin Initiative „Saubere Hände“

Mag. Gottfried Berger, Vorstandsvorsitzender, Institut für Interne Revision (IIA Austria)

Dr. Daniela Kraus, Generalsekretärin, Presseclub Concordia

MMag. Maria Mayrhofer, Geschäftsführerin #aufstehn

Mag. Josef Barth, Österreichische Demokratiestiftung (Gründungsverein)

Dr. Rubina Möhring, gf. Präsidentin, Reporter ohne Grenzen

Wir bitten um Verständnis, dass aufgrund der derzeitigen Covid-19-Situation und den geltenden Bestimmungen nur ein sehr begrenztes Kontingent an Plätzen zur Verfügung gestellt werden kann, um Ton- und Bildaufnahmen vor Ort zu ermöglichen. Voraussetzung dafür ist eine schriftliche Anmeldung, eine FFP2-Maske, ein 2-G-Nachweis sowie ein gültiger PCR-Test.



Sofern dies aus produktionstechnischen Gründen nicht erforderlich ist, ersuchen wir um eine Teilnahme via Zoom. Die entsprechenden Zugangsdaten erhalten Sie umgehend nach Ihrer Anmeldung an hofmann@skills.at.





