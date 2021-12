GBV Zahl des Monats Dezember

88% der von gemeinnützigen Bauvereinigungen fertiggestellten Wohnungen 2020 waren Mietwohnungen.

Wien (OTS) - Die Wohnungsfertigstellungen durch gemeinnützige Bauvereinigungen (im Jahr 2020) waren zu 88% Mietwohnungen (55% klassische Miete, 33% Miete mit Kaufoption) und zu 12% Eigentumswohnungen. Betrachtet man nur die Fertigstellungen in den eigenen gemeinnützigen Bauten, d.h. ohne Baubetreuungsleistung für Dritte, waren es sogar zu 92% Mietwohnungen (57% klassische Miete, 35% Miete mit Kaufoption). Damit leisten die GBVs einen wesentlichen Beitrag zur Erhöhung des Angebots an preisgünstigen Mietwohnungen.



Die 185 gemeinnützigen Bauvereinigungen sind Unternehmen, die Wohnungen für breite Kreise der Bevölkerung zur Verfügung stel­len. Sie tun dies nicht in gewinnmaximierender, sondern in gemeinwohlorientierter Weise. Ihre Geschäftstätigkeit ist durch das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (WGG) sowie ergänzen­de Verordnungen reguliert. GBVs verwalten derzeit rund 950.000 Wohnungen, davon rund 630.000 eigene Miet- und Genossenschaftswohnungen.

