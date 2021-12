Wirtschaftsbund-Stellenmonitor: Knapp 236.000 offene Stellen im November

Im Vergleich zum Vormonat Oktober sind das 10.000 weniger ausgeschriebene Stellen – DOWNLOAD-LINK

Wien (OTS) - Immer zum Monatsersten zeigt der WB-Stellenmonitor die offenen Stellen in Österreich. Nun liegen die, mittels Online-Tool erhobenen, Novemberdaten vor. Das Ergebnis zeigt abermals ein Rekordhoch an offenen Stellen, wenngleich sich in manchen Branchen ein leichter Rückgang an ausgeschriebenen Stellen im Vergleich zum Vormonat bemerkbar macht. Die Ergebnisse im Überblick:

Offene Stellen in Österreich nach Branchen:

Bau, Baunebengewerbe, Holz, Gebäudetechnik: 27381

Bergbau, Rohstoffe, Glas, Keramik, Stein: 370

Büro, Marketing, Finanz, Recht, Sicherheit: 34011

Chemie, Biotechnologie, Lebensmittel, Kunststoffe: 4187

Elektrotechnik, Elektronik, Telekommunikation, IT: 23507

Handel, Logistik, Verkehr: 45493

Landwirtschaft, Gartenbau, Forstwirtschaft: 1729

Maschinenbau, Kfz, Metall: 18544

Medien, Grafik, Design, Druck, Kunst, Kunsthandwerk: 1747

Reinigung, Hausbetreuung, Anlern- und Hilfsberufe: 10017

Soziales, Gesundheit, Schönheitspflege: 16263

Textil, Bekleidung, Mode, Leder: 253

Tourismus, Gastgewerbe, Freizeit: 31948

Nicht zuordenbar: 19196

Wissenschaft, Bildung, Forschung und Entwicklung: 1345

Total: 235.991





Offene Stellen in den Bundesländern:

Burgenland: 4244

Kärnten: 12760

Niederösterreich: 34439

Oberösterreich: 53551

Salzburg: 25078

Steiermark: 29987

Tirol: 26698

Vorarlberg: 13651

Wien: 35583

„Trotz Lockdown und einem leichten Rückgang an offenen Stellen ist der Arbeitskräftemangel noch immer vorhanden. Viele Betriebe haben nach wie vor Probleme Personal zu finden. Die nötigen Reformen am Arbeitsmarkt müssen weiterhin vorangetrieben werden“, stellt WB-Generalsekretär und Abg.z.NR. Kurt Egger zum aktuellen WB-Stellenmonitor fest.

Alle Detailergebnisse finden Sie hier: https://we.tl/t-ZJhaA7ESRm

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Wirtschaftsbund

Valentin Petritsch, MSc

Pressesprecher & Leitung Kommunikation

+43 1 505 47 96 17

https://twitter.com/vpetritsch

http://www.wirtschaftsbund.at