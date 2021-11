Yury Revich engagiert sich als UNICEF Österreich Ehrenbeauftragter für Kinder

Wir dürfen nie vergessen: Wir waren alle einmal ein Kind. Wie würden Sie sich fühlen, wenn Sie in Schwierigkeiten wären und niemand hilft? Ich möchte alle ermutigen, ihren Teil als Mensch beizutragen: Helfen Sie jenen, die unsere Hilfe am meisten brauchen und lassen Sie uns die Zukunft von Kindern in Not verbessern. Ich danke UNICEF für die unermüdliche Arbeit für jedes Kind Violinist Yury Revich 1/3

Dank Menschen wie Yury Revich, die ihre Bekanntheit und ihr Netzwerk in den Dienst der Gute Sachen stellen, wird unserer Arbeit enorm unterstützt. Gemeinsam können wir so viel mehr für Kinder und Jugendliche weltweit bewegen und ihre Lebenssituationen verbessern. Wir freuen uns sehr, dass uns Yury Revich als Ehrenbeauftragter dabei unterstützt, uns für das Wohl und die Rechte von Kindern unermüdlich einzusetzen! Er ist ein unglaublicher Musiker und Künstler – dessen Menschlichkeit wir besonders schätzen. Danke! Christoph Jünger, Geschäftsführer des Österreichischen Komitees für UNICEF 2/3

Ich bin sehr dankbar und fühle mich geehrt, UNICEF Österreich Ehrenbeauftragter zu sein. Ich glaube, eine unserer wichtigsten menschlichen Pflichten ist es, solidarisch zu sein. Alle Kinder auf der Welt verdienen eine angemessene Gesundheitsversorgung, Gleichberechtigung, Sicherheit und natürlich Bildung. Kinder sind unsere Zukunft und es liegt in unserer Verantwortung, zukünftigen Generationen zu helfen, in einer besseren Welt aufzuwachsen. Ganz gleich, wo auf der Welt wir uns befinden, wir können heutzutage Kindern in Not in jedem Winkel unseres Planeten helfen Violinist Yury Revich 3/3

Wien (OTS) - Yury Revich ist ein vielseitiger und sehr erfolgreicher Künstler – und darüber hinaus noch vieles mehr: Er engagiert sich ab jetzt als UNICEF Österreich Ehrenbeauftragter für Kinder weltweit. Aktuell befindet er sich mitten in der Planung seiner Dreamland Gala im Februar nächsten Jahres zugunsten Kindern in Not.

Der österreichische Violinist, russischer Herkunft, Yury Revich, spielte bereits als Kind im Alter von fünf Jahren Geige. Er erhielt schon als junger Musiker zahlreiche Awards und Auszeichnungen. Aber nicht nur das zeichnet ihn aus – sondern auch sein Einsatz als leidenschaftlicher Verfechter vieler wohltätiger Zwecke, so auch für Kinder in Not.

„ Ich bin sehr dankbar und fühle mich geehrt, UNICEF Österreich Ehrenbeauftragter zu sein. Ich glaube, eine unserer wichtigsten menschlichen Pflichten ist es, solidarisch zu sein. Alle Kinder auf der Welt verdienen eine angemessene Gesundheitsversorgung, Gleichberechtigung, Sicherheit und natürlich Bildung. Kinder sind unsere Zukunft und es liegt in unserer Verantwortung, zukünftigen Generationen zu helfen, in einer besseren Welt aufzuwachsen. Ganz gleich, wo auf der Welt wir uns befinden, wir können heutzutage Kindern in Not in jedem Winkel unseres Planeten helfen “, so Yury Revich, der sich bereits seit einigen Jahren als offizieller Partner von UNICEF mit seiner Dreamland Gala im Rahmen seiner Veranstaltungsreihe „Friday Nights with Yury Revich" für Kinder weltweit einsetzt. „ Wir dürfen nie vergessen: Wir waren alle einmal ein Kind. Wie würden Sie sich fühlen, wenn Sie in Schwierigkeiten wären und niemand hilft? Ich möchte alle ermutigen, ihren Teil als Mensch beizutragen: Helfen Sie jenen, die unsere Hilfe am meisten brauchen und lassen Sie uns die Zukunft von Kindern in Not verbessern. Ich danke UNICEF für die unermüdliche Arbeit für jedes Kind “, betont Yury Revich weiters, der sich freut nun als UNICEF Österreich Ehrenbeauftragter sein Engagement weiterzuverfolgen.

Christoph Jünger, Geschäftsführer des Österreichischen Komitees für UNICEF, betont den Stellenwert prominenter Unterstützung im Einsatz für Kinder in Österreich: „ Dank Menschen wie Yury Revich, die ihre Bekanntheit und ihr Netzwerk in den Dienst der Gute Sachen stellen, wird unserer Arbeit enorm unterstützt. Gemeinsam können wir so viel mehr für Kinder und Jugendliche weltweit bewegen und ihre Lebenssituationen verbessern. Wir freuen uns sehr, dass uns Yury Revich als Ehrenbeauftragter dabei unterstützt, uns für das Wohl und die Rechte von Kindern unermüdlich einzusetzen! Er ist ein unglaublicher Musiker und Künstler – dessen Menschlichkeit wir besonders schätzen. Danke! “

Dreamland Gala

2015 startete Yury Revich seinen neuen internationalen Konzertzyklus „Friday Nights with Yury Revich" in Wien, bei dem er zusammen mit vielen anderen namenhaften Künstler*innen diverser Genres auftrat.

Auch 2022 wird Yury Revich seine Dreamland Gala wieder veranstalten: Am 27. Februar wird die Charityveranstaltung heuer erstmals als Teil des Festivals Vienna Nova, das von 27. Februar bis zum 18. März 2022 an verschiedenen Standorten wie z. B. dem Wiener Konzerthaus und dem Musikverein stattfinden wird, zugunsten UNICEF Österreich über die Bühne gehen.

Als teilnehmende Künsterler*innen haben sich u.a. bereits folgende bekannte Interpret*innen angekündigt: Sumi Jo (Soprano), Svetlana Zakharova (Ballerina) und Katie Mahan (Klavier)

Im Rahmen des Festivals wird es außerdem ein Konzert, speziell für junges Publikum geben, nämlich „Peter und der Wolf“.

Weitere Informationen zur nächsten Dreamland Gala finden Sie hier.

Mehr Informationen zu prominenten Persönlichkeiten, die sich für UNICEF einsetzen finden Sie hier.

Über Yury Revich

Yury Revich ist ein preisgekrönter Violinist und Komponist. Er ist zudem ein umweltbewusster Künstler und Menschenfreund. Er erhielt bereits den ECHO-Preis und den International Classical Music Award. Mehr Informationen unter: https://www.yuryrevich.com/web/

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Lisa Heidegger-Haber, MA., haber @ unicef.at, M +43 660 34 83 653