„Grüne Socken“ – Hoffnung und Wärme für Unterleibskrebs-Patientinnen

Viele Unterleibskrebs-Patientinnen klagen therapiebedingt über kalte Füße. Krebshilfe und Eierstockkrebs Deutschland starten die erfolgreiche Aktion "Grüne Socken" in Österreich.

Wien (OTS) - Viele Unterleibskrebs-Patientinnen klagen therapiebedingt über kalte Füße. Die beiden Vereine Eierstockkrebs Deutschland e.V. und die Österreichische Krebshilfe bringen die in Deutschland bereits etablierte Aktion »Grüne Socken« ab 6.12. nach Österreich. Frauen mit Unterleibskrebs erhalten auf Wunsch während des Aufenthalts in einem zertifizierten gynäkologischem Zentrum grüne Socken – gestrickt mit Liebe und viel positiven Gedanken von „unbekannten“ Frauen.

Deutschland und Österreich ziehen an einem Strang!

Viele Unterleibskrebspatientinnen leiden therapiebedingt unter kalten Füßen. Das war Grund und Anlass für Andrea Krull, Vorsitzende von „Eierstockkrebs Deutschland e.V.“, 2013 die Aktion „Grüne Socken“ zu starten. Innerhalb kürzester Zeit fanden sich tausende Strickerinnen, die mitmachten. Auch die zertifizierten gynäkologischen Zentren in unserem Nachbarland waren von Beginn an von der Aktion begeistert. Die Anfragen aus Österreich mehrten sich, konnten aber von Deutschland aus nicht bedient werden. „Es war ein Wink des Schicksals, dass mich Brigitte Senger kontaktierte und anbot, über ihren YouTube-Kanal „knitandshine“ Strickerinnen in Österreich zu suchen, Strickanleitungen anzubieten und aktiv an einer Grünen-Socken-Aktion in Österreich mitzuarbeiten,“ so Krebshilfe-Geschäftsführerin Doris Kiefhaber. „Die Socken sollen Patientinnen wärmen und das wohlige Gefühl vermitteln, dass es Menschen gibt, die an sie denken und mit vielen positiven Gedanken grüne Socken stricken,“ so Brigitte Senger. „Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit der Österreichischen Krebshilfe und Brigitte Senger die Aktion »grüne Socken« nach Österreich bringen können,“ so Andrea Krull, Vorsitzende von Eierstockkrebs Deutschland. „Als Starthilfe haben wir der Österreichischen Krebshilfe 1.000 Paar grüne Socken kostenfrei zu Verfügung gestellt und freuen uns sehr über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit.“ Andrea Krull wurde 2019 für die Initiative „Grüne Socken“ mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Ausgabe der Socken durch „Zertifizierte gynäkologische Zentren“

Nach dem Vorbild der deutschen Aktion beliefert die Österreichische Krebshilfe zertifizierte gynäkologische Zentren (Auflistung unter www.krebshilfe.net ) in Österreich regelmäßig mit »grünen Socken«, die an Unterleibskrebspatientinnen während des Aufenthaltes in dem jeweiligen Zentrum kostenfrei weitergegeben werden. In Salzburg, Burgenland und Niederösterreich gibt es bis dato noch keine zertifizierten gynäkologischen Zentren. In diesen drei Bundesländern erfolgt die Ausgabe der Socken an Unterleibskrebspatientinnen im Rahmen der Beratung bei der Krebshilfe.

Weitere Übergabe-Fotos an zertifizierte gynäkologische Zentren unter https://www.krebshilfe.net/gruenesocken

Mit dem Nikolo-Tag (6.12.) startet die Aktion in Österreich!

„Mit der Aktion und dem jährlichen Schwerpunkttag wollen wir „Unterleibskrebs“ öffentlich thematisieren und auf das breite Hilfs- und Unterstützungsangebot der Krebshilfe hinweisen“, so Krebshilfe-Präsident und Unterleibskrebs-Experte Univ.-Prof. Dr. Paul Sevelda. „Ich habe die Aktion vor einigen Wochen bei Patientinnen „getestet“, viel positives Feedback erhalten und dabei auch gelernt, dass kalte Füße tatsächlich ein Problem ist, unter dem viele Unterleibskrebspatientinnen therapiebedingt leiden,“ so Sevelda. „Mit der Aktion wollen wir auch gezielt auf die zertifizierten gynäkologischen Zentren hinweisen und freuen uns, dass die Kolleginnen und Kollegen mit an Bord sind.“

Ausführliche Informationen zur Aktion:

Unter https://www.krebshilfe.net/gruenesocken finden Interessierte alle Informationen zur Aktion!

Werden Sie Teil der Grüne-Socken-Familie!

»Grüne-Socken-Stricker:innen« werden herzlich eingeladen, den Facebook und Instagram-Profilen »Grüne Socken Österreich« und dem YouTube-Kanal „knitandshine“ zu folgen.

Neue Broschüre „Gynäkologische Krebserkrankungen“

Krebshilfe und AGO (Arbeitsgemeinschaft gynäkologische Onkologie) haben die Broschüre „Gynäkologische Krebserkrankungen“ neu aufgelegt. Erhältlich bei der Krebshilfe im jeweiligen Bundesland oder als Download unter www.krebshilfe.net .

Hilfe / Beratung / Austausch

Unterleibskrebs-Patientinnen sind herzlich eingeladen, sich jederzeit an eine Krebshilfe-Beratungsstelle zu wenden und/oder der geschlossenen Facebook-Gruppe „Unterleibskrebs Österreich“ beizutreten.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Krebshilfe

Doris Kiefhaber

Geschäftsführung & Projektleitung "Grüne Socken"

Tel. +43 676 502 43 72

e-mail: kiefhaber @ krebshilfe.net