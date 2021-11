Blimlinger zum Tod von Horst Chmela

Das Wiener Lied verliert einen seiner wichtigsten Botschafter

Wien (OTS) - „Die Kultfigur des Wiener Liedes schuf mit seinem erfolgreichsten Lied ‚Ana hat immer des Bummerl‘ ein Volkslied, welches das Wienerische Gemüt vortrefflich zum Ausdruck bringt. Nicht zuletzt über 200 Coverversionen zeigen die Bedeutung und Beliebtheit dieses Werkes. Wer die Wienerische Musik liebt, für den war Horst Chmela ein unverwechselbarer Musiker. Mit ihm verlieren wir einen der wichtigsten Protagonisten der Wiener Musik“, zeigt sich die Kultursprecherin der Grünen, Eva Blimlinger, betroffen über den Tod von Horst Chmela.

Der weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannte Wiener Lied-Interpret, Komponist und Sänger Horst Chmela ist am Montag verstorben. Mit seiner in den 1950er Jahren gegründeten Band „The Sunset Four“ wurde der Musiker im deutschsprachigen Raum in Kennerkreisen abseits des Wiener Liedes bekannt.



Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at