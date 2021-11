Sagartz: "Chance für Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien nutzen"

Heute beraten die Europa-Minister zu den EU-Beitrittsverhandlungen von Nordmazedonien und Albanien - Diese könnten noch im Dezember starten

Straßburg (OTS) - "Nordmazedonien hat seine Hausaufgaben gemacht und große Anstrengungen unternommen, um die Auflagen der Europäischen Union für Beitrittsverhandlungen zu erfüllen. Das Land hat sogar die Änderung seines Namens auf sich genommen. Jetzt sollten wir die Chance nutzen und schnellstmöglich mit den Verhandlungen starten", sagt Christian Sagartz, Nordmazedonien-Beauftragter der Europäischen Volkspartei im Europa-Parlament und Vertreter der ÖVP im Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten.

"Ein umgehender Beginn der Beitrittsverhandlungen, wie ihn auch Außenminister Linhart fordert, ist jetzt der richtige Schritt. Wenn wir reformwillige Staaten weiter hinhalten, dann verlieren wir als Europäischen Union an Glaubwürdigkeit und andere geopolitische Kräfte, die nicht unsere gemeinsamen europäischen Werte vertreten, werden am Westbalkan an Bedeutung gewinnen", sagt Sagartz mit Blick auf China und Russland.

"Ein gutes Signal für eine engere Zusammenarbeit wäre die Einbindung der Westbalkan-Länder in die gemeinsame europäische Roaming-Zone ohne Preisaufschläge. Dadurch entstehen Reisenden außerhalb ihres Heimatlandes keine zusätzlichen Kosten für Anrufe, mobiles Internetsurfen und SMS. Damit würden wir die wirtschaftliche und soziale Zusammenarbeit stärken und den Austausch fördern", sagt Sagartz. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Christian Sagartz, BA, MEP, Tel.: +32-2-28-45733

christian.sagartz @ ep.europa.eu



Maximilian Gutjahr, EVP-Pressedienst, Tel.: +43-681-20208911,

maximilian.gutjahr @ europarl.europa.eu