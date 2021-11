Highlights der Energieforschung: Speicher als Schlüssel für die Energiewende

Klimaschutzministerium und Klimafonds präsentieren innovative Speichertechnologien „Made in Austria“ Online-Event, 23.11.2021, 9:30 Uhr

Wien (OTS) - Unsere Energie muss bis 2040 zu 100% aus erneuerbaren Quellen stammen. Dieser Umstieg stellt unser Energiesystem vor große technische und organisatorische Herausforderungen – denn um Strom und Wärme in Zukunft sicher und sauber bereitstellen zu können, braucht es neue Ansätze bei der Energieverteilung und -speicherung und eine Flexibilisierung des Energiebedarfs.

Die Veranstaltung „Highlights der Energieforschung“ widmet sich daher dem Thema „Energiespeicher“, die eine zentrale Rolle bei der Energiewende einnehmen. Dabei werden Aktivitäten des IEA Energiespeicher Programms, die aktuelle Markterhebung der Energiespeicher in Österreich sowie verschiedene Forschungsprojekte vorgestellt. Diese Innovationsprojekte „Made in Austria“ decken ein breites Themenspektrum von der Batterieentwicklung über Großwärmespeicher bis hin zur Sektorkopplung ab. Eine Podiumsdiskussion zur Relevanz von verschiedenen Energiespeichertechnologien in den Dekarbonisierungsstrategien dreier europäischer Länder runden das Programm ab.

Die Veranstaltung kann ab 9:30 Uhr online unter https://tinyurl.com/had2aksv verfolgt werden.

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler: „Energiespeicher spielen eine wichtige Rolle für eine klimafreundliche Zukunft, Wirtschaft und Industrie. Die präsentierten Projekte zeigen die enorme Innovationskraft unserer heimischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen – mit ihren grünen Technologien sichern sie Wertschöpfung in der Region und tragen zur Versorgungssicherheit bei. Im Rahmen der IEA-Kooperation machen sie diese Know-How international sichtbar und positionieren sich als zentraler Player am Weltmarkt“.

Klima- und Energiefonds Geschäftsführerin Theresia Vogel: „Strom- und Wärmespeicher spielen eine wichtige Rolle bei der Energie- und Mobilitätswende. Die Erforschung und den Einsatz von innovativen Speichertechnologien forcieren wir daher mit dem Klimaschutzministerium in zahlreichen Förderprogrammen. Welche konkreten Pfade für die Zukunft einzuschlagen sind, hat der Abschlussbericht unserer Speicherinitiative erst vor wenigen Tagen aufgezeigt.“

Die im Rahmen der Veranstaltung präsentierten Projekten finden Sie hier zum Download: www.energy-innovation-austria.at/issue/eia-2021-05-de/.

Energie- und Mobilitätsforschungsprogramme des Klima- und Energiefonds

Mit seinen Energie- und Mobilitätsforschungsprogrammen leistet der Klima- und Energiefonds seit 2007 einen zentralen Beitrag zur Entwicklung innovativer Energietechnologien und Systemlösungen aus Österreich. Die Programmstrategie ist gezielt auf Technologien mit hohem Wachstumspotenzial im In- und Ausland ausgerichtet. Seit 2007 wurden mehr als 950 Projekte mit einem Budget von 525 Euro gefördert. Weitere Informationen: www.energieforschung.at, smartcities.at und www.vorzeigeregion-energie.at.

Speicherprojekte powered by Klima- und Energiefonds

Der Klima- und Energiefonds fördert die Erforschung von innovativen Speichertechnologien und deren rasche Überleitung in den (globalen) Markt. Die aktuelle Ausgabe des Magazins „Energy Innovation Austria“ bietet einen Überblick über aktuell laufende Aktivitäten, zwei dieser Projekte sind im Folgenden skizziert. Der Abschlussbericht der Speicherinitiative ist unter www.speicherinitiative.at zu finden.

Underground Sun Storage 2030: Wind- und Sonnenenergie in Erdgaslagerstätten speichern

Die Langzeit-Speicherung von erneuerbarer Energie wird im zukünftigen Energiesystem eine zentrale Rolle spielen. Untertage-Gasspeicher sind seit langem bewährte, großvolumige Energiespeicher mit hohen Kapazitäten. Mit der Umwandlung von elektrischer Energie in Wasserstoff könnte die vorhandene Erdgasinfrastruktur, bestehend aus Pipelines und Erdgasspeichern, als Pufferspeicher für überschüssige Energie aus erneuerbaren Quellen genutzt werden. Mit dem österreichischen Leitprojekt „Underground Sun Storage 2030“ wird dieses zukunftsweisende Konzept für die Energiespeicherung in den nächsten Jahren weiter erforscht und in der Praxis getestet. Unter Leitung der RAG soll in Kooperation mit zahlreichen Unternehmens- und Forschungspartnern1 bis 2025 eine sichere, saisonale und großvolumige Speicherung von erneuerbarer Energie in Form von Wasserstoff in unterirdischen Gaslagerstätten entwickelt werden. Ziel ist es auch, wertvolle technische und ökonomische Erkenntnisse für den Aufbau einer gesicherten Wasserstoffversorgung in Österreich zu gewinnen. www.underground-sun-storage.at/

GIGATES: Großspeicher für die nachhaltige Wärmeversorgung von Stadtquartieren

Fernwärmenetze, die vollständig mit erneuerbaren Energien versorgt werden, benötigen großdimensionierte Speicher, um große Mengen an erneuerbarer Wärme bzw. Abwärme vom Sommer in die Wintersaison speichern zu können und damit ein hohes Maß an Flexibilität zu ermöglichen. Das Volumen dieser Giga-Speicher muss bis zum Zehnfachen über dem der heute eingesetzten Speicher (mit 200.000 m3) liegen. Im städtischen Bereich können so große Wärmespeicher nur unterirdisch gebaut werden. Das stellt hohe Anforderungen an die Technologie, die Materialien und die Konstruktion dieser Giga-Speicher. www.gigates.at

Rückfragen & Kontakt:

Klima- und Energiefonds

Mag. Katja Hoyer

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

+43/1/5850390-23

katja.hoyer @ klimafonds.gv.at

www.klimafonds.gv.at