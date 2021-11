Internationaler Tag der Fischerei: Illegalen und unregulierten Fischfang unterbinden!

SPÖ-Bayr: Wir alle sind von einem gesunden Ökosystem Meer abhängig

Wien (OTS/SK) - Der Internationale Tag der Fischerei wird jedes Jahr am 21. November begangen, um die Faktoren der Nachhaltigkeit in der Fischereiwirtschaft zu beleuchten. Neben diesen Faktoren konzentriert sich dieser Tag auch auf die damit verbundenen Bereiche wie die Erhaltung des Gleichgewichts im Ökosystem Meer. „Kleine Fischereigemeinden aus dem globalen Süden stehen in teils lebensbedrohlicher Konkurrenz zu den großen Fischereiflotten aus dem globalen Norden, die ihnen die Fanggründe leerfischen“, so Petra Bayr, SPÖ-Bereichssprecherin für globale Entwicklung und weiter: „Dies gefährdet die Nahrungsmittelversorgung von Menschen, die in Küstenregionen leben und von maritimem Protein abhängig sind, immerhin mehr als eine Milliarde Menschen.“****

Aber auch wirtschaftlich spielt die Fischerei eine entscheidende Rolle. Die Welternährungs­organisation schätzt die Zahl der Fischer weltweit auf 54 Millionen. Zählt man ihre Familien und die Zulieferer von Fischereibedarf hinzu, sind heute 660 bis 820 Millionen Menschen direkt oder indirekt von der Fischerei wirtschaftlich abhängig.

Besonders macht den kleinen Fischei-Gemeinschaften der illegale, nicht gemeldete und unregulierte Fischfang Probleme, auch IUU genannt. „Dagegen setze ich mich in der internationalen parlamentarischen NGO „Parliamentarians for Global Action“ (PGA) ein. Wir informieren Parlamentarier*innen über die Wichtigkeit der Ratifizierung von diesbezüglichen internationalen Abkommen und helfen ihnen bei der Umsetzung in nationales Recht“, berichtet Bayr von ihrer Arbeit bei PGA.

Das Übereinkommen über Hafenstaatsmaßnahmen (PSMA) ist das erste verbindliche internationale Übereinkommen, das speziell gegen die IUU-Fischerei gerichtet ist. Sein Hauptziel ist die Verhinderung, Bekämpfung und Unterbindung der IUU-Fischerei, indem Schiffe, die IUU-Fischerei betreiben, daran gehindert werden, Häfen anzulaufen und ihre Fänge anzulanden. „Auf diese Weise verringert das Abkommen den Anreiz für solche Schiffe, weiterhin illegal zu fischen, und verhindert gleichzeitig, dass Fischereierzeugnisse aus der IUU-Fischerei auf nationale und internationale Märkte gelangen“, so die Nationalratsabgeordnete. Die wirksame Umsetzung des Übereinkommens trägt letztlich zur langfristigen Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der lebenden Meeresressourcen und der Meeresökosysteme bei.

Service: Mehr zur Arbeit von PGA zum Nachhaltigen Entwicklungsziel 14 - Leben im Meer unter: https://www.pgaction.org/ilhr/oceans/

