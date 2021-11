Blimlinger zum Tod von Oswald Wiener

Österreich verliert einen prägenden Künstler und Denker der Nachkriegszeit

Wien (OTS) - Heute Nachmittag ist die Nachricht vom Tod Oswald Wieners publik geworden. Berühmt geworden als Schriftsteller und Mitbegründer der Wiener Gruppe, war Wiener gleichermaßen vielseitig wie visionär, wie die Kultursprecherin der Grünen, Eva Blimlinger, in einer ersten Reaktion feststellt: „Oswald Wiener war schon in den 50er-Jahren von einer ausgesuchten Varianz und Fortschrittlichkeit. Er war früh als Schriftsteller, Jazzmusiker und Datenverarbeiter tätig und hat sich in dieser Rolle schon bald als Vordenker der künstlichen Intelligenz ausgezeichnet.“

Zu diesem Thema hielt er auch Vorträge auf der Universität, einer davon wurde künstlerisch von Günter Brus und Otto Muehl begleitet und ging als „Uni-Ferkelei“ in die Geschichtsbücher ein. In diese Zeit fällt auch Wieners zentrales literarisches Werk, „die verbesserung von mitteleuropa, roman“. Später erhielt er zahlreiche Preise wie den Großen österreichischen Staatspreis für Literatur oder den Award for Research in Artistic Technology.

„Wiener hat schon in den 1950ern und -60ern Themen wie die Macht der Sprache oder die Kybernetik zum Inhalt seines Schaffens gemacht. Er war seiner Zeit damit oft um Jahre voraus und hat in der österreichischen Kunst, aber auch der Wissenschaft tiefe Spuren hinterlassen. Diese Spuren werden erhalten bleiben, auch nach Wieners Tod“, so Blimlinger, die der Familie und allen Freund*innen Wieners ihr tiefes Mitgefühl ausdrückt.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at