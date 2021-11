Pensionistenverband NÖ / Landespräsident Dr. Hannes Bauer: Jetzt Test- und Impfangebote flächendeckend anbieten!

Bund und Land müssen handeln!

St.Pölten (OTS) - „Viele Pensionistinnen und Pensionisten brauchen trotz zweimaliger Impfung für Behandlungen einen zusätzlichen PCR-Test und scheitern“, berichtet der Landespräsident des Pensionistenverbandes Niederösterreich Dr. Hannes Bauer. „Die Gurgel-Angebote in den SPAR-Märkten sind kaum verfügbar, die online Anmeldungen sind für ältere Menschen eine nicht zu verschweigende Hürde und auch die örtliche Erreichbarkeit ist nicht immer einfach. Daher müssen jetzt rasch die Test- und Impfangebote in ganz Niederösterreich flächendeckend hochgefahren werden“, forderte der NÖ-Pensionistenverbands-Präsident.

Zwtl.: Ja wir testen! Warteizeit auf das Testergebnis verkürzen!

Egal ob in der Apotheke oder bei „Niederösterreich gurgelt“, der PCR-Test gilt als zuverlässiges Verfahren, um eine mögliche Coronavirus SARS-CoV-2 abzuklären. Dieser PCR Test ist für alle Altersgruppen wichtig, um über eine mögliche Corona-Sars Infektion informiert zu sein und die notwendigen Maßnahmen für sich selbst und seine persönliche Umgebung zu treffen.

Landespräsident Bauer: "Hier ist Kritik an der mangelhaften Umsetzung durch die Regierung, die mit der Sicherheit und der Gesundheit der Menschen fahrlässig umgeht, durchaus angebracht", so Bauer.

"Nicht nur, dass noch immer nicht ausreichend PCR-Tests zur Verfügung stehen, sind auch die Labors mit der Auswertung überfordert. Den Bürgerinnen und Bürgern ist aber die lange Wartezeit auf das Ergebnis eines durchgeführten Tests nicht zumutbar", erklärte der niederösterreichische Pensionistenverbands-Präsident.



Da in der dritten Stufe der Covid-Maßnahmen Antigentests nicht mehr akzeptiert werden, von – vor allem ungeimpften Bürgerinnen und Bürgern – aber PCR Testergebnisse verlangt werden, ist der Bund aufgerufen den Ländern hier die notwendige Infrastruktur vom Test bis zur Auswertung zur Verfügung zu stellen.

Zwtl.: Warum gibt es PCR-Gurgeltests in Niederösterreich nur in Bezirkshauptstädten?

Die Ankündigung der Regierung, dass entsprechende Tests "flächendeckend in ganz Niederösterreich bei Spar erhältlich sind", zeigt aber, dass es diese derzeit nur in den Bezirksstädten gibt. Auch die Apotheken stoßen an ihre Kapazitätsgrenzen und gehen in Richtung Überlastung. „Warum werden die PCR Tests nicht in den vorhandenen Teststraßen in den Gemeinden angeboten?“, fragt PVÖ-NÖ-Präsident Bauer.

Hier entsteht der Eindruck die Regierung wünscht das nicht, vielleicht kann man nicht ausreichend Test-Kits zur Verfügung stellen?

Bauer: „Testen macht Sinn und schafft Sicherheit! Damit ist es auch ein wichtiger Beitrag im Einsatz gegen Pandemie. Nach 20 Monaten sollte die Regierung doch in der Lage sein, neben unzähligen oft verwirrenden Pressekonferenzen auch notwendiges Material in ausreichender Menge über die Länder den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung zu stellen“, so der niederösterreichische Pensionistenverbands-Präsident abschließend.

