#Kinderrechte: die Stimmen der Kinder in Kurzfilm, Spiel und Gespräch!

„Don’t Mess with my Rights“, „Kinderrechte spielerisch“ und „Deine Rechte im digitalen Raum“

Wien (OTS) - Anlässlich des Internationalen Tags der Kinderrechte am 20. November startet die Kinder- und Jugendanwaltschaft Wien (KJA) in Kooperation mit dem Künstler:innenkollektiv „Die Schweigende Mehrheit“ eine Kurzfilmreihe auf den Social-Media-Kanälen der Stadt Wien. Entstanden ist das Filmmaterial im Zuge des Projekts „Don’t mess with my rights – Finger weg von meinen Rechten!“. Kinder und Jugendliche aus Österreich und vielen Ländern der Welt haben sich mit ihren Rechten auseinandergesetzt. Anschaulich und eindrucksvoll präsentieren sie vom 19. November bis zum 29. November ausgewählte Kinderrechte bzw. deren Verletzung – und zeigen so auf, dass viele Kinder noch immer nicht zu ihrem Recht kommen.

Im Kinderrechtemonat erscheint auch neues Material für Schulen: Das Büchlein „Kinderrechte spielerisch vermitteln“ versammelt Unterrichtsideen (vor allem) für Volksschulklassen. Und es bezieht auch die schulischen Bedingungen und die Erfahrungen der Kinder und Jugendlichen in dieser ungewöhnlichen Zeit der Pandemie mit ein. Im Zentrum stehen dabei vielfältige Themen: vom Recht auf Gefühle über das Recht auf Information bis zum Recht auf eine intakte Umwelt. Das aus einer Kooperation mit dem Verein „Starke Stimmen“ entstandene Material verbindet dabei Kinderrechte mit spielerischen, forschenden und theaterpädagogisch inspirierten Formaten. Dies eröffnet Schüler:innen wie Lehrer:innen die Chance, sich selbst und einander einmal ganz neu zu erleben und die Perspektiven der Kinder hör- und sichtbar zu machen.

Mit einer Livestream-Diskussionsveranstaltung via Facebook in Kooperation mit WIENXTRA und dem Bundesrealgymnasium Henriettenplatz beschließt die KJA die Kinderrechtetage. Am 29. November 2021 diskutieren Schüler:innen mit Politiker:innen aller Rathausparteien über Kinderrechte im digitalen Raum. Damit die laute Botschaft aus aller Welt und der Auftrag der UNO, die Rechte der Kinder auf Schutz, Versorgung und Teilhabe online besser zu schützen, auch in Österreich gehört wird.

Gemeinsam für Kinderrechte

Kinder und Jugendliche setzen sich weltweit mutig für ihre Rechte ein. Die Kinder- und Jugendanwält:innen Dunja Gharwal und Ercan Nik Nafs sind begeistert über das reflektierte Engagement der jungen Generation und stellen sich an ihre Seite: „Wir stehen hinter den Forderungen von Kindern und Jugendlichen und setzen uns mit ihnen für eine kinderrechtsgerechte Gesellschaft ein!“

Das Kindeswohl ist eine gesamtgesellschaftliche Pflicht, die immer und überall besteht.„Kinderrechte dürfen der anhaltenden Ausnahmesituation nicht zum Opfer fallen. Es müssen Möglichkeiten und Rahmenbedingungen geschaffen werden, die die Umsetzung der Kinderrechte auch in Krisenzeiten garantieren“, so die Kinder- und Jugendanwält:innen Dunja Gharwal und Ercan Nik Nafs.

Am 20. November 1989 haben die Vereinten Nationen die Kinderrechtskonvention angenommen. Kinderrechte sind spezielle Rechte für Kinder und Jugendliche und gelten heute für mehr als zwei Milliarden Mädchen und Jungen. Trotzdem haben noch immer Millionen Kinder kein sorgenfreies Leben. Und so engagieren sich Kinder und Jugendliche selbst weltweit für die Umsetzung ihrer Rechte. Damit die Welt für sie und uns alle ein besserer Ort wird. Denn Kinder sind unschlagbar!





